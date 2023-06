Kuurne klaar voor 13de Sint-Pieterskoerse:“De twee wedstrijden delen het parcours”

Dit weekend maakt de Sint-Pietersparochie zich weer klaar voor het traditionele Sint-Pietersfestival, met de 13de editie van de tweedaagse Sint-Pieterskoerse voor nieuwelingen: zondag en de woensdag daarop. Beide wedstrijden delen dit jaar hetzelfde parcours, koersdirecteur David Claeys geeft graag wat meer uitleg.

“Op zondag hadden we vroeger de aankomst op de Brugsesteenweg en het parcours was eenvoudig: vier bochten. Dit trok het volk echter lichtjes weg van de festivalweide aan de Sint-Pieterskerk, waar de aankomst op woensdag wél lag. Om een lang verhaal kort te maken: we hadden graag dit jaar de parcours gewisseld, maar op woensdagavond de drukke Brugsesteenweg gebruiken was geen optie.”

“Nu hebben we dus op zondag 25 juni en woensdag 28 juni een omloop met start en aankomst in de Sint-Michielsweg. Dan gaan het parcours achter de kerk door richting de Kattestraat, dan steken we de Brugsesteenweg over, rijden we een stukje richting Sint-Katharina om dan via de binnenbaantjes opnieuw de Brugsesteenweg over te rijden en ten slotte via de Koning Boudewijnstraat weer richting aankomst te rijden. Na deze editie zullen we dan evalueren of dit format voor herhaling vatbaar is.”

Stefaan Stamper

De woensdagwedstrijd draagt sinds vorig jaar de naam Ereprijs Stefaan Stamper, de man van wie twee jaar geleden afscheid genomen moest worden en die sinds jaar en dag zijn schouders zette onder Sint-Pieterskoerse.

“Stefaan was altijd mijn rechterhand in de organisatie, ook op dat organisatorisch vlak betekende zijn overlijden een groot gemis. Gelukkig kan ik nu rekenen op Filiep Verhelst. Uiteraard zijn we met een heel team, en ik ben blij dat er ook jong volk bij zit, zodat het er voor de toekomst ook goed uitziet.” (RRK)