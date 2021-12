Jenthe Verstraete klaar voor BK omnium: “Allemaal nummers die me liggen”

Tijdens het openingsweekend van de Belgische pistekampioenschappen in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent veroverde Jenthe Verstraete één medaille. De nieuweling uit Ingelmunster pakte brons in de afvalling.

Sinds 1 september studeert Jenthe Verstraete (15) in Gent aan de Topsportschool. De pion van Molenspurters Meulebeke traint dus zo goed als elke dag op de overdekte wielerpiste in de Blaarmeersen.

Scratch en puntenkoers

Gezien zijn fysionomie lijkt hij gebouwd voor disciplines als scratch en puntenkoers. Nummers waarin hij kan meespelen voor de overwinning op voorwaarde dat hij een winstronde pakt.

“In de scratch was dat de bedoeling”, blikt Verstraete terug. “Ik raakte voorop met mijn toekomstige ploegmaat Bram Puype van Isorex, maar we werden weer gegrepen.”

“In de afvalling wou ik sportief revanche nemen. Dat nummer doe ik heel graag. Omdat het een leuk spelletje is. Zaterdag was dat opnieuw zo. Met een derde plaats haalde ik er het maximum uit. Aless De Bock, ook toekomstig ploegmaat, haalde het voor Nolan Huysmans, die nochtans pijlsnel is.”

Zondag BK omnium

Verstraete, negende in de scratch, kaapte in de keirin de vierde plaats weg. De puntenrit sloot hij als achtste af en op de tijdrit over 500 meter klokte hij de zevende chrono. Zondag, op tweede kerstdag, waagt hij zijn kans op het BK omnium. Deze olympische discipline bestaat uit een scratch, temporonden, afvalling en puntenkoers.

“In theorie allemaal nummers die me liggen”, beseft Verstraete. “Zondag probeer ik mijn ding te doen. De achtste plaats die ik vorige zaterdag in de puntenkoers haalde, is niet echt een referentie. Nog tijdens de neutralisatie kwam ik ten val. Een andere renner schoof weg en nam mij mee.”

“Tijdens de puntenkoers had ik wat last aan de knie. Gelukkig raakte dat snel opgelost. Deze week kon ik probleemloos een pistestage van drie dagen afwerken.” (HF)