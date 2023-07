Izegemse Zita Gheysens als favoriet naar het BK wielrennen: “Het wordt een spannende open strijd”

Op de piste lukte het wel al, op de weg nog niet. Zondag krijgt Zita Gheysens (16) uit Izegem een unieke kans om voor het eerst in haar nog jonge carrière op de weg Belgisch kampioene te worden. In Hoogstraten start ze als favoriete.

Bij de vrouwelijke nieuwelingen zijn normaal alle ogen gericht op Auke De Buysser en Jilke Michielsen, respectievelijk zegekaper en uittredend kampioene. Beide meisjes vertoeven deze week in het Sloveense Maribor waar ze deelnemen aan het European Youth Olympic Festival, de Europese Jeugdspelen, waardoor ze niet aan de start komen van het BK. “Spannend, het zal een open strijd worden”, voorspelt de renster van het Wase Van Moer Logistics Cycling Team.

“Ik denk dat we met een viertal meisjes aan elkaar gewaagd zijn. Lien Stampaert is één van hen, zij is redelijk explosief. Ik denk ook aan Shanaya Esther Schollaert, maar zij is niet zo sterk in de sprint. Falke Kerkhof reken ik ook bij de kanshebbers. In een spurt kan ik haar aan. Maar dat is altijd afwachten, je moet in een goeie positie geraken.”

Pieken richting BK?

Gheysens liet de voorbije dagen zien dat haar conditie in orde is. Een dikke week geleden boekte de West-Vlaamse kampioene haar tweede zege van het seizoen. Zondag zette ze het criterium in Eeklo op haar naam. En tussendoor werd ze derde in Borgloon. “Vorig jaar haalde ik daar niet eens het einde. Het is een iets lastiger omloop, niet mijn ding. Die derde plek toont dat ik wat sterker geworden ben.”

In Hoogstraten is de omloop helemaal vlak. “Ik rijd zaterdagnamiddag al naar daar en ga het parcours verkennen. Twee jaar geleden werd ik er bij de aspiranten tweede op het BK. De aankomstzone is dezelfde, maar de omloop is groter: veel bochten in het eerste stuk, lange rechte stukken in het tweede deel.” (HF)