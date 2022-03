Heestert opent Jeugd-cup Marcel Kint

De Jeugd-cup Marcel Kint is een nieuw regelmatigheidscriterium waar negen wedstrijden deel van uitmaken. Het criterium is voorbehouden voor de nieuwelingen. Zeven van de ritten worden betwist op grondgebied van Groot-Zwevegem, voor twee wordt er uitgeweken naar de Kortrijkse deelgemeente Aalbeke en Kooigem.

De trofee is een verderzetting van het werk van wijlen Albert Vantomme en Maurice Malfait. Corona en het overlijden van Albert Vantomme zorgden voor een onzekere toekomst voor het criterium. Gelukkig was er de wielervereniging Marcel Kint, de organisatie achter de UCI wedstrijd ter ere van Marcel Kint, die nu het werk verder zet en het regelmatigheidscriterium ondersteunt. De eerste van de negen wedstrijden komt er nu zondag 6 maart al aan in Heestert. De renners rijden er 56 km, opgedeeld in acht ronden.

Afzonderlijk klassement

“Belangrijk aan onze Jeugd-cup Marcel Kint is dat we een afzonderlijk klassement opmaken voor de eerstejaars en tweedejaars nieuwelingen, telkens met 15 prijzen. De winnaar van de Jeugd-cup ontvangt 200 euro”, aldus Marniek Kint.

“Notaris Dirk Declercq, voorzitter van de club, was ervan overtuigd dat we deze jeugdkoersen moesten opnemen in de activiteit van onze VZW. Zo werd het klassement een nieuw leven ingeblazen. Op elke wedstrijd zijn er ook premiespurten, een supersprint en top drie aan het einde van het seizoen. Er is aan het einde van het verhaal een huldiging die zal plaatsvinden in oktober. Door deelname aan minstens zes van de negen wedstrijden krijgt men een plaats in het eindklassement.”

Het volledig reglement van het regelmatigheidscriterium is integraal terug te vinden is op www.marcelkintclassic.be.

Na de wedstrijd van zondag in Heestert volgen nog de wedstrijden op 14 mei in Aalbeke, 26 mei op de Kreupel in Zwevegem, op 28 mei in Zwevegem Viton, op 4 juni Otegem, op 25 juni in Moen, op 2 augustus in Kooigem en tenslotte op 13 augustus Heestert en als slot op 8 oktober Sint-Denijs.

(WO)