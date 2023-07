Emelgemse nieuweling Kyano Cottignies is klaar voor het BK wielrennen: “Conditie is heel goed: titel zou kers op de taart zijn”

“Er komen zeker aanvallen, maar het BK draait toch uit op een sprint!” Dat voorspelt nieuweling Kyano Cottignies (14). “Met, op Mauro Keppens na, dezelfde hoofdrolspelers als op het Vlaams kampioenschap in Elverdinge.”

Geen Mauro Keppens zondag op het Belgisch kampioenschap voor eerstejaarsnieuwelingen in Hoogstraten. Met Thibaut Van Damme en Yoram Knaepen, beiden tweedejaars, neemt de Oost-Vlaming deze week deel aan het European Youth Olympic Festival in het Sloveense Maribor.

“Zondag zullen de belangrijkste tegenstanders dezelfde jongens worden als op het Vlaams kampioenschap”, aldus Cottignies die toen de duimen legde voor Keppens.

Vijf zeges

“Matthias Bogaert is heel snel in een sprint. Joris Jinze, derde op het Vlaams kampioenschap, is eveneens een kanshebber. Acrog-Tormans, z’n ploeg met onder meer Ronde van Vlaanderen-winnaar Yasu Vervoort, is heel sterk. Maar mijn ploegmaat Bas Vandenbulcke is ook in orde.”

Het BK-parcours in Hoogstraten kent Cottignies, dit seizoen goed voor vijf overwinningen, niet. “Ik zag een filmpje en merkte dat er vrij veel bochten zijn”, gaat de Emelgemnaar verder. “Voor het overige is het volledig vlak. Er zullen zeker aanvallen komen. Met ons klein verzet is het moeilijk om het verschil te maken. Dus draait het wellicht uit op een sprint.”

Cottignies hoopt dat hij zondag een pechperiode definitief kan afsluiten. “Ik dacht dat de tegenslagen voorbij waren, maar afgelopen zondag had ik in de finale van de kermiskoers in Westrozebeke opnieuw prijs”, zucht hij. “Met onder meer Renaud Beke en nog een andere jongen reed ik vanaf de tweede of derde ronde voorop. Twee ronden van het einde stond ik in de laatste bocht voor de finish recht op de trappers. Mijn ketting viel af en draaide rond mijn pedaal. Ik heb nog kunnen aanpikken bij het peloton, meer zat er niet meer in.”

Vertrouwen

“Ik ben overtuigd dat mijn conditie heel goed is. In Westrozebeke trapte ik weer de waarden van het seizoensbegin. Dat schenkt me het nodige vertrouwen. In het midden van het seizoen heb ik wat grotere koersen gereden. Dan werden mijn uitslagen minder, maar ik ben nog altijd even goed als toen ik in maart en april drie koersen won.”

Dus is hij klaar voor het BK. “In het strandracen werd ik al eens Belgisch kampioen, op de weg nog niet. Vorig jaar werd ik in de wegrit bij de 14-jarigen derde. Mocht ik in Hoogstraten de titel pakken, zou dat de kers op de taart zijn.” (HF)