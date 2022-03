Eerst eetfestijn (20 maart) en daarna koers (14 mei) in eigen gemeente voor nieuweling Jenthe Verstraete

Tweedejaars nieuweling Jenthe Verstraete (16) kan op 14 mei voor eigen publiek koersen dankzij zijn supportersclub die zelf een koers organiseert. Maar dat kost geld en om wat zaad in het bakje te brengen is er zondag 20 maart een eetfestijn in de kantine van SV Ingelmunster.

Ingelmunster heeft een traditie van goede renners en heeft nu opnieuw een talent op haar grondgebied. Jenthe Verstraete is tweedejaars nieuweling en rijdt sinds dit jaar bij Isorex Cycling Team uit Gavere waar hij ook een internationaler programma krijgt voorgeschoteld. Zo hoopt hij te kunnen rijden in de Ronde van Denemarken, de Vuelta voor nieuwelingen en heel wat wedstrijden van de Topcompetitie. Komend weekend rijdt hij in Sint-Jans Cappel in de Franse Westhoek zijn eerste wedstrijd.

En ondertussen heeft de renner ook een supportersclub. Nico Corluy is voorzitter, Carl Vanneste penningmeester, pa Kevin Verstraete secretaris, opa Eric Verstraete, de ervaren Luc Cornellie en Bjorn Desmet en Steve Demeyere zijn de bestuursleden. “Bjorn, Carl en ik verschillen nog geen maand in leeftijd, we hebben samen op school gezeten en samen gesport. Ze zagen het meteen zitten om ook mee hun schouders te zetten onder de fanclub”, zegt Jenthes papa Kevin Verstraete.

Een pittig rondje

“Bedoeling is niet meteen om hem financieel te ondersteunen, wel om in groep te gaan supporteren waar kan. En we willen ook een wielerwedstrijd organiseren in de gemeente waar hij is opgegroeid”, gaat opa Eric Verstraete verder. “De wedstrijd komt er op zaterdag 14 mei en krijgt de naam Grote Prijs Bouwwerken Bjorn Desmet / Nico Corluy. Het parcours bevindt zich in de omgeving van de Oostrozebekestraat waar hij ook is opgegroeid en waar zijn trainingsparcours lag.”

Het parcours omvat onder meer de Oostrozebekestraat, Krekelstraat, Beelshoek, Ooigemstraat, Langwagenstraat, Knorrebossstraat, Koutestraat en Lenteakkerstraat. “Best een pittig rondje waar wel wat moet geklommen worden, maar dat is net op het lijf geschreven van Jenthe. Je rijdt er onder meer van de Beelshoek naar ’t Zwientje. In totaal zijn er tien ronden, goed voor 71 kilometer. Cafés zijn er niet op het parcours, maar ter hoogte van Tuinen Talud in de Oostrozebekstraat komt er een biertent.”

Het eetfestijn vindt plaats in de kantine de dag na SV Ingelmunster – SC Oostrozebeke; opa Eric is trainer bij SCOR

Een lokaal heeft de supportersclub niet. “Vergaderen doen we in diverse Ingelmunsterse cafés”, klinkt het diplomatisch in Biljart Palace terwijl ook renner Jenthe Verstraete aanschuift voor het fotomoment. Hij was net op tijd terug van bij zijn vriendin die in… Boortmeerbeek woont.

Op zondag 20 maart nodigt Team Jenthe iedereen uit naar het eetfestijn. Daar wordt een kalkoenstoofpotje met wintergroenten en krielaardappelen geserveerd. Voor die maaltijd inclusief een aperitief en een stuk taart betaal je 20 euro. De locatie is de voetbalkantine. Het eetfestijn vindt plaats nadat de avond voordien SV Ingelmunster SC Oostrozebeke werd betwist. En laat nu opa Eric Verstraete net trainer zijn bij SCOR. Het wordt dus een druk weekend. Ook voor de renner die aan de Topsportschool in Gent zit. “Het was een aanpassing, maar ik amuseer er me zeker wel. Ook de trainingsaanpak bevalt me er.”