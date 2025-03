Damon Meurisse ambitieus als tweedejaarsnieuweling

Damon Meurisse moet de start van zijn seizoen noodgedwongen enkele weken uitstellen. Wat gezondheidsperikelen hebben ervoor gezorgd dat hij pas een kleine twee weken weer aan het trainen is, en daarmee is de conditie nog niet goed genoeg om ook effectief te starten. Eens hij weer aan het koersen is, hoopt hij wel geregeld een ereplaats mee te pikken. “Dit jaar wil ik vaker bij de top vijf of de top tien eindigen. En enkele selecties voor interclubs en dergelijke halen”, klinkt het bij het jonge talent.

Vorige week stond normaal gezien het clubkampioenschap in Deerlijk, de thuishaven van zijn team The Lead Out Cycling Academy, op het programma. “Ik keek er echt naar uit, het was al een eerste doel om daar goed te zijn. Maar door een opeenvolging van buikgriep, griep en een longontsteking de laatste weken, heb ik een tijd niet kunnen fietsen. Dan heeft het geen zin om al van de eerste week direct te gaan koersen, beter eerst de conditie weer opbouwen. Ik zou graag volgende week kunnen starten in Heestert, hopelijk ben ik tegen dan weer voldoende in vorm”, aldus Damon.

Himmelfahrt Tour

“In april beginnen de grotere koersen immers, dan wordt het echt belangrijk. Ik zou graag klaar zijn voor onder andere de manches van de Beker van België in Ingooigem, en wat later rijdt de ploeg ook de Himmelfahrt Tour in Denemarken. Voor het eerst rijd ik dit jaar ook het provinciaal kampioenschap tijdrijden, als voorbereiding op de tijdrit in de Himmelfahrt Tour. Nog wat later op het seizoen zijn er nog klimkoersen in Herbeumont en Couvin, waar ik mezelf ook wel eens wil tonen”, aldus de tweedejaarsnieuweling.

Papa Dominiek

Dat hij in het klimwerk wel zijn mannetje kan staan, kan papa Dominiek alvast bevestigen. Hij is zelf nog steeds actief als renner bij onder andere de nevenbonden en ook in de granfondo’s. “Op hellingen moet ik toch serieus op mijn tanden bijten om hem te kunnen volgen hoor”, voegt Dominiek toe.

Selecties halen

Vorig jaar wist Damon zich als eerstejaarsnieuweling al meermaals te bewijzen. Hij behaalde een vijftal toptienplaatsen, waaronder ook een zevende stek op het West-Vlaams kampioenschap in Adinkerke. Het seizoen afsluiten deed hij met een negende plaats in Ingooigem. “Dit jaar wil ik wel vaker bij de top vijf of top tien eindigen. En enkele selecties voor interclubs en dergelijke halen, dat is ook altijd fijn”, aldus de leerling organisatie en logistiek van de Sint-Paulusschool in Avelgem. (RRK)