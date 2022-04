Michiel Lambrecht sterk gestart als eerstejaarsbelofte: “Heel content over mijn Ronde van Normandië”

Met Circuit des Ardennes, een vierdaagse rittenkoers in de Franse Ardennen, sluit Michiel Lambrecht (19) zaterdag het eerste deel van zijn seizoen af. De eerstejaarsbelofte uit Oostrozebeke zit al aan een 20-tal koersdagen.

Op Gent-Staden na reed de pion van het Bingoal-Pauwels Sauces WB Development Team tot nog toe niets dan UCI-wedstrijden. Hij bracht onder meer de prestigieuze Ronde van Normandië tot een goed einde. “Voor het eerst koerste ik zeven dagen op rij, vooraf dacht ik dat vermoeidheid de laatste dagen zou toeslaan, maar dat viel beter mee dan verwacht”, blikt Lambrecht terug naar de laatste week van maart. “In iedere etappe ging ik vrij goed mee. De ritten draaiden allemaal uit op een sprint met een flink uitgedund peloton. Ik was altijd mee. In het eindklassement gaf ik slechts 36 seconden toe op de laureaat. Heel tevreden met dat resultaat!”

Goeie benen

Hij sloot de 2.2-rittenkoers als 31ste en vijfde Belg af. Ook vorige vrijdag reed hij in Frankrijk, de Route Adélie de Vitré, een 1.1-wedstrijd in Bretagne. “Even twijfelde ik om te starten omdat ik wat keelpijn had. Na overleg met de ploegleiding ben ik toch van start gegaan. Verrassend genoeg had ik goede benen. Uiteindelijk was ik niet mee met de eerste groep, maar ik had de benen om mee te zijn. Het voorbije weekend heb ik me goed verzorgd. De keelpijn is weg, ik ben weer helemaal fris.”

Woensdag begon Lambrecht het Circuit des Ardennes, net als de Ronde van Normandië een rittenkoers categorie 2.2. “Na die vierdaagse volgen twee weken zonder competitie. Wat ik nadien zal rijden ligt nog niet vast. De ploegleiding moet de aanduidingen nog bekend maken. Ik vermoed dat het internationaal beloftenweekend in het kader van de Road Series U23 op mijn kalender zal staan.”

Diploma halen

Dat is een Zeeuwse driedaagse die van 6 tot 8 mei wordt gereden. Dan zal Michiel Lambrecht ook al eens denken aan de examenperiode in juni. In september van vorig jaar begon hij aan de Gentse universiteit het eerste jaar handelswetenschappen. “In mijn eerste examenperiode slaagde ik in alle vakken”, glundert hij. “Normaal ga ik twee keer per week naar de les in Gent. De universiteit streamt de lessen of neemt ze op. Die volg ik dan thuis of op hotel als ik in koers zit. In de Ronde van Normandië heb ik elke dag ongeveer anderhalf uur gestudeerd. Ik moet toegeven dat dit tegen het einde van die rittenkoers een beetje lastiger werd. Die discipline probeer ik aan te houden. Want een diploma halen vind ik heel belangrijk.” (Hans Fruyt)