Lothar Vannoote laat zich zien: “Extra mijn best gedaan”

Twee interessante resultaten voor eerstejaarsnieuweling Lothar Vannoote op zijn trainingswegen. In Edewalle werd hij vierde, in Kortemark zesde. De pion van Jonge Renners Roeselare kijkt uit naar de Tour de la Basse Meuse op 9 en 10 september.

Ook Lothar Vannoote is een coronacoureur. “Ik heb gevoetbald en deed aan atletiek”, verduidelijkt de 14-jarige. “Toen in 2020 door de pandemie alles stilviel, begon ik met de mountainbike te rijden. In atletiek was ik beter. Ik deed onder meer verspringen, maar ook andere disciplines. Maar koersen doe ik veel liever. Bij de 13-jarige aspiranten startte ik.”

Overstap

Bij de overstap naar de nieuwelingen verzamelde Vannoote meteen enkele plaatsen dicht tegen de top tien. De voorbije weken dook hij de eerste tien in. “In Edewalle waren er vorige week niet veel deelnemers”, blikt hij terug. “Ik had snel door dat de wedstrijd op een sprint zou uitdraaien. Dus hield ik me op in de buik van het peloton, knapte ik niet te veel werk op. Ik kwam als eerste uit de laatste bocht. Dat vond ik de beste aanpak, want in de sprint ben ik niet zo goed.” Vannoote werd nog door drie renners gepasseerd. In Kortemark stonden een paar West-Vlaamse toppers aan de start. “Daar waren er meer aanvallen, maar de koers eindigde ook op een sprint”, gaat de VTI-student technologische wetenschappen-extra verder. “Zeno Durie en Jasper Verbrugge werden één en twee. In hun slipstream kon ik een zesde plaats pakken. Neen, deze uitslagen zijn geen verrassing. Tijdens de vakantie heb ik wat meer getraind, deed ik extra mijn best.”

Tweedaagse

Over een dikke week trekt Lothar Vannoote naar de Tour de la Basse Meuse. Op zaterdag 9 september moeten de nieuwelingen in Blegny een tijdrit van 3,1 km plus een etappe over 61 km afhaspelen. Daags nadien vormt Hacourt het decor van een rit over 57,3 km. “Naar die tweedaagse kijk ik uit, want ik denk dat ik een klimmerstype ben”, besluit hij. “Nochtans was de klimkoers in Herbeumont begin juli een tegenvaller. In Couvin ging het veel beter en werd ik vijftiende. Omdat ik beter voorbereid was, want de dag voordien had ik verkend.” (Hans Fruyt)