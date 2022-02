Keizer der Nieuwelingen stapt uit Beker van België: “Beker is geen meerwaarde meer”

Een traditie wijzigt. De Keizer der Nieuwelingen in Tielt was vele jaren de finale van de Beker van België. De organisatoren stappen uit die competitie. Op 2 oktober geven ze individuele koersen voor nieuwelingen én junioren.

“De Beker van België is geen meerwaarde meer”, motiveert Davy Van Pamel de koerswijziging. “Bovendien ligt de kostprijs voor zo’n interclub veel hoger dan voor een gewone wedstrijd. Deze stap overwegen we al drie, vier jaar. In 2020, toen door de pandemie de Beker van België werd geschrapt, gaven we een individuele wedstrijd. Dat was een meevaller.”

De individuele koers voor U17 zal de naam Keizer der Nieuwelingen blijven dragen. De nieuwe wedstrijd voor junioren krijgt de titel GP Roger Decock. “In Tielt moeten we Roger Decock in ere houden. Aan het parcours gaan we niets wijzigen. Alleen zal de Keizer der Nieuwelingen een ronde minder zijn, omdat een individuele wedstrijd niet over 80 kilometer mag gaan.”

GP Roger Decock

Zondag 2 oktober zal de Keizer der Nieuwelingen om 13 uur starten. Het startschot voor de GP Roger Decock zal om 15.15 uur weerklinken. “Op vraag van de politie wordt de tijd tussen beide koersen zo klein mogelijk gehouden. Nu de Keizer der Nieuwelingen geen interclub om de Beker van België meer is ,zal elke nieuweling uit Tielt kunnen meedoen. In een interclub ben je afhankelijk van selecties.”

Een provinciale selectie gaf altijd jongens de kans de Keizer te rijden. Dimi Van Pamel, zoon van de organisatievoorzitter, kon zo vorig jaar meedoen. “Maar hij kwam in de kopgroep ten val en sukkelde daarna twee maanden met de knie. Gelukkig is alles weer in orde en kan hij eind deze maand in Staden zijn juniorenperiode starten.”