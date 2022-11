Juul Desreumaux kijkt nu al uit naar Kasteelcross in eigen Zonnebeke

Eerstejaarsnieuweling Juul Desreumaux houdt ervan om door de modder te ploeteren. De Zonnebekenaar hoopt dit seizoen enkele mooi resultaten bij elkaar te rijden en te scoren in zijn thuisveldrit, de Kasteelcross van Zonnebeke.

Juul Desreumaux is gebeten door de wielermicrobe. Het was zijn vader die de passie voor de wielersport met de paplepel heeft meegegeven. “Mijn papa heeft altijd gekoerst”, weet Juul. “Ik combineer het veldrijden met het wegwielrennen, maar ik vind de cross veel leuker. Veldrijden is heel wat minder eentonig. Ik amuseer me telkens te pletter. Ik zit op de sportschool en proef daar van verscheidene andere sporten, maar geen enkele discipline kan tippen aan het veldrijden.”

Stelen met ogen

De pion van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Ik hoop dit seizoen in de A-veldritten steevast een toptiennotering uit de brand te slepen, maar vooral de Kasteelcross van Zonnebeke heb ik met rood aangestipt in mijn agenda. Het is altijd speciaal om te mogen koersen in de gemeente waar je woont. Als eerstejaarsnieuweling merk ik dat er sneller wordt gereden dan bij de aspiranten, maar ik sta mijn mannetje. Ik ben nog jong en heb nog heel wat progressiemarge. Het is aan mij om te stelen met mijn ogen en zo een betere renner te worden.”

Idool Wout

Als jonge knaap kijk je vaak naar iemand op en dat is bij Juul niet anders. “Wout van Aert is mijn idool. Wout is een fantastische renner. Ik ben hem al eens tegen het lijf gelopen en sta samen met hem op de foto, het was een fantastisch moment. Ik droom ervan om later prof te worden. Ik zal blijven hard werken om die droom in vervulling te laten gaan. Beter worden dan Van Aert lijkt onmogelijk, maar ik kan het altijd proberen.” (lacht) (IVDA)