Xander Carrewyn naar Canguru-Latexco: “Deze kans kon ik niet laten schieten”

Xander Carrewyn (16) komt komend seizoen uit voorCanguru-Latexco. De renner uit Westkerke hoopt er zich verder te ontwikkelen. “Als eerstejaarsjunior wil ik vooral veel ervaring opdoen.”

Na enkele mooie jaren bij KVC Noordzeemeeuw koos Xander Carrewyn voor een nieuw avontuur bij Canguru-Latexco. “Het is een stap hogerop”, steekt Carrewyn van wal. “Ik kan bij Canguru-Latexco een erg mooi programma afwerken. We nemen onder meer deel aan Kuurne-Brussel-Kuurne. Ik heb dan ook niet lang getwijfeld, want deze kans kon ik niet laten schieten. Ik hoop als eerstejaarsjunior veel ervaring op te doen en zo een betere renner te worden. Concrete ambities heb ik niet, maar eens een mooie ereplaats uit de brand slepen (een toptiennotering, red.), zou fantastisch zijn. Ik leg mezelf geen druk op. Niets moet, alles mag.”

In de krokusvakantie mag Carrewyn voor het eerst in zijn nog prille carrière proeven van een buitenlandse stage. “Ik kijk er enorm naar uit om in het Spaanse Besalú het beste van mezelf te geven. Het is eveneens een ideaal moment om mijn ploeggenoten beter te leren kennen. Het wordt ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring. Ik kan er alleen maar beter van worden.”

Pure wegrenner

De sympathieke jongesnaak uit Westkerke is een wegrennerpur sang. Het veldrijden spreekt hem niet echt aan. “In het verleden heb ik enkele veldritten afgewerkt, maar dat was geen spek voor mijn bek. Ik snap dat sommige renners liever in het veld rijden, maar ik amuseer mij rot op de weg. Mijn mountainbike-fietshaal ik sporadisch eens van stal om in de duinen te rijden, maar door een sleutelbeenbreuk ging dat feestje deze keer niet door.”