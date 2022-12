West-Vlaamse junioren bij Canguru-Latexco

Zes van de twaalf junioren van Canguru-Latexco zijn West-Vlamingen. Mauro Adyns (Dadizele), Xander Carrewyn (Westkerke), Louis Vandenbroucke (Voormezele), Alexander Boussemaere (Koksijde), Arnaud Jaecques (Diksmuide) en Baptiste Swertvaegher (Brugge) zetten de stap naar het team van Koen Feys.

Uiteraard is Yarno Van Herck (Lille) dé blikvanger van dit juniorenteam van voorzitter Dirk De Cnop. Hij komt over van Acrog-Tormans en werd in 2022 als eerstejaars derde in zowel het BK tijdrijden (Gavere) als het BK op de weg (Moorslede). Ploegleider Feys beweert vooral uit te kijken naar de progressie van de andere junioren in z’n ploeg. Een beetje naam moeten ze nog maken.

“Bij de recrutering heb ik vooral gekeken naar de manier van koersen”, beweert Feys. “Arnaud Jaecques is een renner die het offensief niet schuwt. We mogen eerlijk zijn: als aspirant kon Arnaud niet mee, bij de nieuwelingen ging het al ietsje beter. Vorig seizoen zag ik hem bij de junioren vijf of zes keer koersen. In een aanval was hij acht op tien keer mee. Als eerstejaarsjunior haalde hij al een derde en vierde plaats. Alleen reed hij nog geen interclubs. Dat wordt in 2023 de volgende stap in zijn carrière.”

De Diksmuideling is niet de enige relatief onbekende naam in het Canguru-Latexco-gezelschap. Koen Feys overloopt even enkele andere gouwgenoten. “Baptiste Swertvaegher begin aan zijn derde seizoen. Normaal zet je in je derde of vierde jaar de grootste stap. Mauro Adyns is een jongen die bij de nieuwelingen durfde koersen. Net als Louis Vandenbroucke trouwens. Hij verdiende veel betere uitslagen dan wat hij liet noteren. Alleen heeft hij geen goeie sprint.”

De andere teamleden zijn Bram Puype, Niels Uijtdewilligen, Emile de Failleur, Robbe Servaes en Stian Van Oudenhove. Enkele van deze jongens zullen tijdens het Belgisch openingsweekeinde meteen kennismaken met Kuurne-Brussel-Kuurne, de eerste UCI-wedstrijd voor junioren van het seizoen. (HF)