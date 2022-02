Veldrijder Viktor Vandenberghe heel tevreden met zesde plaats op WK

Het eerste WK veldrijden voor Viktor Vandenberghe (16) op 30 januari in het Amerikaanse Fayetteville (Arkansas) gaf een mooie zesde plaats als resultaat. “Zelf had ik gehoopt op een plaatsje in de top tien. Het was een zeer lastige wedstrijd waarin het tempo heel hoog lag van in het begin en ik moest zorgen dat ik niet opbrandde”, klonk Viktor na afloop.

Na de Amerikaan Andrew August, die de vijfde plaats binnenhaalde als eerstejaarsjunior, eindigde Viktor Vandenberghe als beste eerstejaarsjunior van de Belgen in de rangschikking en in het totaal als tweede Belg. De Zwitser Jan Christen haalde het in de eindspurt en kaapte de regenboogtrui weg, landgenoot en Europees kampioen Aaron Dockx kon zich plaatsen als tweede en de Brit Nathan Smith eindigde met een bronzen medaille.

Parcours

Het WK veldrijden situeerde zich in het Centennial Park, dat gelegen is op een paar minuten van de binnenstad van Fayetteville, ten noordwesten van de staat Arkansas. Het circuit werd ontworpen door Brook Watts, die daarvoor de mosterd grotendeels kwam halen uit de vele Belgische en Nederlandse veldritten die hij bezocht. Het parcours had een totale lengte van 3,1 kilometer of 1,75 mijl , waarvan 3 procent verhard en 97 procent gras. Als kunstmatige hindernissen waren er twee bruggen, een trappenpartij met 38 treden en een kasseisectie. Verder was er een gemiddelde stijgingsgraad van goed vijftien procent.

Kwestie van overleven

Om 11u lokale tijd of om 18u Belgische tijd ging de drie kwartier durende wedstrijd van start. “Ik had moeite om een goed tempo te vinden van bij de start doordat er van in het begin zo hard gekoerst werd”, liet Viktor weten na afloop. “In ronde drie ging ik even naar tweede positie en hield me wat van achteren. De anderen hadden dat direct door en in de volgende ronden was het een kwestie van overleven. Het was zo zwaar dat het vooral een kwestie was van niet op te branden of het was gedaan. Ik vond het een zeer lastige wedstrijd waarbij er veel te snel gereden werd op de klim, waardoor ik helemaal verzuurde.”

Maximum eruitgehaald

“Ik vind dat ik goed gereden heb en ben dan ook zeer tevreden met mijn zesde plaats als eerstejaars. Het is het maximum dat ik eruit gehaald heb”, vertelt de talentvolle jongeling van Bert Containers – Doltcini Cycling Team. Op zijn Facebookpagina postte Viktor een aantal actiefoto’s waarin een staalblauwe hemel te zien was met de veelbetekenende woorden “Fayetteville, je was gek. Zo gaaf om voor zoveel mensen te rijden. P6.”

Op de Facebookpagina van de wielerploeg waren er woorden van trots. “Allemaal in de Top Elf van het WK. De hele koers goed meegedaan vooraan en als eerstejaarsjuniores vooral ook een enorm mooie ervaring rijker. Viktor Vandenberghe werd uiteindelijk zesde, Wies Nuyens zevende en Belgisch kampioen Yordi Corsus elfde!”

(GV)