Trui als verjaardagscadeau voor zijn 18de verjaardag?

BRUGGE Brent Deltombe viert vandaag, vrijdag, zijn 18de verjaardag. Een feestje zit er niet in, want de Bruggeling rijdt zondag het PK op de weg voor junioren. “Die trui binnenhalen, dat zou nogal een cadeau zijn…”

Brent Deltombe brak als tweedejaarsnieuweling in 2021 door met tien topvijfplaatsen in regionale wedstrijden. Vorig seizoen maakte hij zijn debuut als junior en boekte hij opnieuw tal van mooie ereplaatsen, vaak op geaccidenteerde parcours. Het hoogtepunt kwam er eind juli in het Vermarc Cycling Project, een driedaagse rittenkoers voor junioren. In de slotetappe naar Scherpenheuvel veroverde Deltombe de eerste zege uit zijn carrière, meteen op interclubniveau. “Dat is tot nu toe het hoogtepunt uit mijn carrière”, bevestigt de leerling aan de wielerschool in Oudenaarde. “Vrij vroeg in de wedstrijden reden we met een aantal renners weg en in de laatste ronde liet ik hen in de steek. Zo kwam ik solo over de finish. Een prachtig moment.”

Deltombe begon als 13-jarige aspirant te koersen. “In het begin was het nog een echte hobby, maar nu gaat het er al redelijk serieus aan toe. Het blijft natuurlijk nog altijd mijn hobby, maar ik doe er nu veel meer voor. Dat is ook nodig, want anders geraak je er niet. Bij de junioren ligt het niveau erg hoog. Iedereen die wat van de koers kent, weet dat er tegenwoordig bijzonder hard gereden wordt.” De Bruggeling van Van Moer Logistics Cycling Team ondervindt het dit seizoen zelf aan de lijve. Vorig weekend moest hij bergop de rol lossen in de GP Bob Jungels, een internationale juniorenkoers in Luxemburg. “In februari trok ik met de ploeg op stage naar Spanje, waar ik door vervuild leidingwater een bacteriële infectie opliep. In Kuurne-Brussel-Kuurne is het beginnen te dagen dat er iets niet klopte. Na bloedafname bleek die inschatting correct. Ik heb daarna lange tijd niet gekoerst. Eind april hervatte ik de competitie met een vierde plaats in Meldert. Twee dagen later, op 1 mei, finishte ik in Ruddervoorde in het peloton, maar kon een ploegmaat van mij winnen. Daarna volgde de GP Bob Jungels. Achteraf gezien was het iets te vroeg om een wedstrijd van dat niveau te betwisten. Ik ben mezelf tegengekomen. Na 80 van de 120 km zat mijn wedstrijd erop, simpelweg omdat ik bergop te kort kwam”, aldus Deltombe.

PK in Torhout

Dit weekend wacht het provinciaal kampioenschap op de weg in Torhout. Deltombe is en blijft een ambitieuze renner. “Natuurlijk hoop ik op een overwinning, maar als ik zie vanwaar ik kom, mag ik niet te veel op die trui hopen. Ik moet gewoon proberen een goeie wedstrijd te rijden. De favorieten? Ik zou het niet weten. Ik zat dit jaar nog niet vaak in het peloton, dus kan ik geen correcte inschatting maken.” Na het PK hoopt Deltombe, verre familie van ex-profrenner Kevin, op deelname aan de Ronde van Vlaanderen en het BK op de weg. “Voor die eerste koers hang ik af van een selectie van de ploeg, voor die tweede wedstrijd zal ik een heel goed West-Vlaams kampioenschap moeten rijden. Ik heb dit seizoen immers nog niet veel kunnen tonen.” Dat hij twee dagen voor dat PK zijn 18de verjaardag viert, maakt het extra speciaal. “Het zou mooi zijn om in het weekend na mijn verjaardag die trui binnen te halen. Een verjaardagsfeestje? Dat zal niet aan mij besteed zijn. (grijnst) Ik ga na het seizoen wel eens goed uit.”