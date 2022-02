Thibo Germonprez is klaar voor Kuurne-Brussel-Kuurne

Afgelopen weekend ging het nieuwe wielerseizoen weer van start met de traditionele clubkampioenschappen. Zondag volgt voor de juniores nog zo’n klassieker: Kuurne-Brussel-Kuurne. Thibo Germonprez wordt er ongetwijfeld een ‘régional de l’étape’.

Vorig jaar was Germonprez als eerstejaarsjunior al geen onbekende in het peloton. Met vier overwinningen (Frameries, Anzegem, Waregem en Lendelede) kan dat ook niet anders. Ook dit jaar ziet hij het volledig zitten. Afgelopen zondag reed hij alvast het clubkampioenschap in Deerlijk in de kleuren van het nieuwe EFC-L&R-AGS (het performanceteam bij de juniores van Gaverzicht-Be Okay, red.), waar hij een vierde plaats behaalde. “Al van bij het begin ging de gas volledig open. Er reden in totaal drie renners weg. Ik probeerde er nog naartoe te rijden, maar strandde op een tiental seconden. Ik werd nog teruggegrepen door de achtervolgende groep, maar won wel de sprint van dat groepje”, aldus Thibo.

Mooie koersen

“Ik hoop dit jaar veel moois te mogen neerzetten in een hopelijk mooie lijst van grote koersen die we met de ploeg rijden, te beginnen met Kuurne-Brussel-Kuurne komende zondag. Voor mij is het een echte thuiskoers, we passeren op amper een kilometer van mijn huis. Ik weet niet goed wat ik ervan moet verwachten. Vergelijken met vorig jaar lukt alleszins niet, want toen was er geen KBK. Het is ook moeilijk in te schatten hoe ver de anderen staan, zeker de buitenlandse renners.” Aan parcourskennis alvast geen gebrek bij de Zwevegemnaar, want hij heeft de omloop intussen al twee keer verkend, een keer individueel en een keer met de ploeg. “Toen ik het parcours aanvankelijk bekeek op Strava, zag het er nog niet zo extreem lastig uit, maar nu ik het ook daadwerkelijk gereden heb, zal het toch zwaarder worden dan gedacht. Zeker als er veel wind staat, zoals afgelopen weekend, wordt het geen lachertje. Ik denk dat de koers zal openbreken rond de Berg Ten Houte, daar zal je vooraan moeten zitten. Dan volgt er een bergzone met op het einde de Kluisberg, al denk ik niet dat er daar nog echt een beslissing zal vallen, dat zal al eerder gebeuren. De beperkte groep die naar de meet rijdt, zal dan al gevormd zijn”, aldus de leerling van het Guldensporencollege Kortrijk, waar hij de richting lassen volgt. (RRK)