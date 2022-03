Seppe in de voetsporen van vader Sven Vanthourenhout: “De weg naar de top is nog lang”

Op 13 maart begint Seppe Vanthourenhout in Edewalle-Kortemark aan zijn eerste seizoen als junior. De zoon van bondscoach Sven Vanthourenhout is deze week met Team Keukens Buysse op stage in de buurt van Calpe.

Een blik op de uitslagen van Seppe Vanthourenhout in 2021 leert dat hij in het regionale nieuwelingencircuit wel eens de top tien haalde, maar vooral tussen de plaatsen tien en vijftien eindigde. “Dat klopt, niet slecht, nochtans verliep mijn aanloop naar het seizoen niet vlekkeloos”, blikt de zestienjarige kerel terug.

Ik zie eerder toekomst in de combinatie weg en piste dan in het veldrijden”

“In januari en februari moest ik, na een accident, twee keer onder het mes. Dat de competitie door de pandemie pas op 9 juni van start ging, was voor mij een meevaller. Ik zal al tevreden zijn als ik dit jaar bij de junioren dezelfde uitslagen kan halen. Maar stiekem droom ik natuurlijk van meer. Ook omdat ik dit keer een perfecte voorbereiding kende.”

Eerste UCI-koers

Als zoon van een ex-prof – Sven Vanthourenhout was dertien jaar prof en oogstte vooral succes in het veld – droomt hij van een gelijkaardige carrière. “Dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar de weg naar de top is nog lang”, beseft Seppe Vanthourenhout, die op 20 maart met de Guido Reybrouck Classic zijn eerste UCI-koers zal rijden. “Ik denk wel dat ik in het veldrijden mijn plan zou trekken, maar ik zie eerder toekomst in de combinatie weg en piste. Ik probeer in de luwte te groeien. Bij een kleine gezellige club als Team Keukens Buysse. Druk is er bij de ploeg uit Knesselare niet.” (HF)