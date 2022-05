Schepen Moorslede stippelt parcours BK wielrennen junioren uit

Ruim twintig jaar nadat huidig schepen Jürgen Deceuninck een podiumplaats behaalde op het provinciaal kampioen wielrennen voor elite zonder contract en beloften, stippelde hij mee het parcours uit voor het Belgisch kampioen junioren jongens en meisjes dat op zondag 29 mei in Moorslede plaatsvindt.

Moorslede profileert zich al jarenlang als wielergemeente. In 1950 werd het wereldkampioenschap er georganiseerd, daarna vonden er nog andere belangrijke wedstrijden plaats. “De voorbije tien jaar wisten we onder andere ritten van de Lotto Belgium Tour en de Eurometropool Tour binnen te halen. Dit jaar hopen we er op zondag 29 mei opnieuw een wielerhoogdag van te maken”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie).

Goede herinneringen

De voorbije maanden stak schepen van Sport Jürgen Deceuninck (STERK) een pak werk in de voorbereiding van het Belgisch kampioenschap junioren voor zowel meisjes als jongens. Hij stippelde een parcours uit dat bij hem goede herinneringen oproept.

“Ruim twintig jaar geleden werd ik hier eens derde in het provinciaal kampioenschap voor elite zonder contract en beloften. Ik vond het toen een erg leuk en gevarieerd parcours. Het grootste deel van het parcours van toen wordt nu ook verreden”, aldus de schepen.

Op zondag 29 mei is het volledige parcours (Passendaalsestraat, Roeselaarsestraat, Marktstraat, Marktplaats, Breulstraat, Slypsstraat, Procureurstraat, Dadizeelsestraat, Iepersestraat, Roomstraat en Stationstraat) vanaf 10 uur volledig verkeersvrij. Het parcours is 8,5 kilometer lang, aan de aankomstboog in de Stationstraat kan men genieten van een drankje in Café Arrivé.

“Met een vriendengroep trekken we er begin juni opuit. Dan rijden we ten voordele van Heuvelzicht in Klerken naar de Mont Ventoux. De opbrengst van Café Arrivé gaat ook naar dat project”, aldus Jurgen.

Jonge Moorsledenaars

Hij kijkt vooral uit naar de prestaties van Lowie Degryse, Brent Prinzie, Laurens Plancke, Yaro Vancoillie en Jani Decostere. Die vijf jonge Moorsledenaars komen allemaal aan de start van het Belgisch kampioenschap in eigen gemeente. “We wilden speciaal voor hen dit kampioenschap binnenhalen. Hopelijk kunnen de renners zich in de picture zetten. Sowieso wordt het een zware koers. We verwachten zeventig meisjes en 150 jongens aan de start.”

