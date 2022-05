Nico Mattan wikt en weegt PK-kansen junioren: “Eén topfavoriet voor dit kampioenschap is er niet”

Voor junioren is mei de maand van de kampioenschappen. In De Haan wordt zaterdag om de West-Vlaamse titel gestreden, op zondag 29 mei in Moorslede om de nationale driekleur. Maar eerst het PK: Nico Mattan (51), ploegleider bij Flanders Color-Galloo, blikt vooruit.

Niet makkelijk om dit jaar bij de West-Vlaamse U19-renners een absolute topfavoriet naar voor te schuiven. In andere provincies is dat makkelijker: Vlad Van Mechelen in Vlaams-Brabant, Steffen De Schuyteneer in Oost-Vlaanderen, Duarte Marivoet in Antwerpen, Sente Sentjens in Limburg. Voorlopig duikt in onze provincie niemand van dat kaliber op. Bondscoach Carlo Bomans selecteerde dit jaar nog geen enkele West-Vlaming voor de proeven van de Nations Cup die voorbij zijn (Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix, Vredeskoers).

Geen toplichting

“Je hebt niet elk jaar een toplichting, je botst niet ieder seizoen op iemand als Alec Segaert”, benadrukt Mattan. “Zelf heb ik tot nog toe niet veel koersen gevolgd. Vorige week was ik cocommentator voor Eurosport tijdens de Vierdaagse van Duinkerke. Veel weg van huis, ik probeer dat tegenwoordig toch een beetje te beperken. Wat niet betekent dat ik het niet langer boeiend vind. Ik blijf het zo goed mogelijk volgen. Voor het PK zaterdag zie ik niet echt een grote favoriet. En als ik toch iemand naar voren moet schuiven, dan Niels De Clerck uit Oeselgem. Die jongen doet het niet onaardig. Maar ik heb de indruk dat de lichting in eigen provincie dit jaar niet zo sterk is.”

Wie zeventien of achttien is, moet niet leven als een prof. Hoe ga je dan leven als je écht prof wordt?

Recent was de winnaar van Gent-Wevelgem 2005 ploegleider tijdens E3 Saxo Bank Classic, de UCI-koers met start en aankomst in Bavikhove.

“Veel koers zag ik die namiddag niet”, zucht Mattan. “Ik denk dat ik volgwagen 23 had. Dan zie je geen koers, dan ben je chauffeur van de mecanicien. Je hoort de wedstrijdradio, maar rugnummers van Belgen werden weinig gemeld. Slechts drie landgenoten haalden de top vijftien. Dat zegt niet alles, maar toch iets.”

Slaan en zalven

Normaal gezien zal Mattan zaterdag in De Haan van de partij zijn. Wat het eigen team betreft, wordt het uitkijken naar de prestaties van Jasper Dekien en Nicholas Goossens.

Eerstgenoemde schreef vorige zondag in Torhout een kermiskoers op zijn naam. Goossens opende het seizoen met winst in Staden, maar zakte nadien wat weg. Want hij haalde niet eens het podium van het PK tijdrijden in Ruddervoorde (7de) en presteerde matig op het BK tegen de klok in Gavere (24 ste). Zijn ploegleider slaat en zalft.

“Nicholas liep een coronabesmetting op en zag daar toch wat van af”, weet Mattan. “Dat hij in Staden de eerste koers van het seizoen won, hoefde niet te verbazen. Hij had net drie weken in Spanje getraind. Ik geloof dat hij nu weer in Spanje verblijft. Misschien pakt hij zaterdag opnieuw uit. Ik ben wellicht oud en conservatief, maar als zeventien- of achttienjarige moet je niet leven als een prof. Wat ga je doen als je de kans krijgt om prof te worden? Eerst drie maanden naar Spanje om progressie te kunnen boeken?”

Met Dekien heeft Flanders Color-Galloo, het team uit Menen, een tweede ijzer in het vuur. “Jasper is een goeie renner, die in De Haan top vijf kan halen”, voorspelt Mattan. “Hij kan dat PK misschien ook winnen, maar hij zal nooit een koers genre E3 Harelbeke op zijn naam zetten. Ook Nicholas Goossens zal nog wedstrijden winnen, misschien zelfs een interclub, maar ik zie niet graag dat hij al leeft als een prof.”

Zaterdag 14 mei om 14.30 uur in De Haan-Vosseslag: PK junioren