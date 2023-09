Milan Vermeulen trekt naar ander team

Het seizoen mag dan nog wel een kleine maand duren, voor Milan Vermeulen mogen we het alvast ‘geslaagd’ noemen.

Met een handvol ereplaatsen, podium in de interclub van Ingelmunster én een overwinning in de Poelbergkoers in Tielt is het dan ook logisch dat hij geen moeite heeft gehad om een belofteploeg te vinden voor volgend jaar. Hij gaat aan de slag bij Dovy Keukens-FCC, waar hij zeker de kans zal krijgen om nog verder te groeien.

Goed gevoel

“Ik mag inderdaad echt tevreden zijn over mijn seizoen. Bijna al mijn wedstrijden heb ik uitgereden, ook de klassiekers en klimkoersen. In een aantal interclubs was ik mee met de goede vlucht, zoals de eerste rit van het Vermarc Cycling Project (9de) en de interclub in Ingelmunster (3de). Deze laatste gaf me echt wel een heel goed gevoel, niet iedereen kan zeggen dat ze al podium gereden hebben in interclubs, hé. En met Tielt heb ik ook een overwinning in de wacht gesleept, ook dat is natuurlijk heel fijn. We reden een hele tijd met z’n tweeën in de aanval en in de sprint kon ik het uiteindelijk afmaken. In zulke sprints, na een lastige koers, weet ik dat ik wel iets kan doen. Maar massasprints, dat is echt specialistenwerk en wat minder aan mij besteed”, aldus de pion van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare.

Volgend seizoen wordt de Moorselenaar belofte bij Dovy Keukens-FCC. “Volgens mij is dat de ideale keuze voor een eerstejaarsbelofte van mijn kaliber. Het is een ploeg uit de streek, ze rijden een mooi programma én ik zal er ook veel kunnen bijleren van de ervaren elite zonder contract die het team aan boord heeft. Ik weet dat de stap naar de beloften niet te onderschatten is, dat zie ik alvast bij mijn broer Rhune (hij rijdt bij het KDM-Pack Cycling Team, red.)”, verduidelijkt Milan.

Keizer der Juniores

Dit weekend staat nog de gerenommeerde Keizer der Juniores op het programma, een tweedaagse met ritten in Pittem (richting de Vlaamse Ardennen) en Koksijde, en een individuele tijdrit in Wulpen. Wat later rijdt hij ook nog de Beker van België in het heuvelachtige Jemeppe. (RRK)