Melvin Maddelein koerst zondag voor eigen volk

Zondag 2 maart maakt Kuurne zich weer op voor de tweede wedstrijd van het klassieke openingsweekend, Kuurne-Brussel-Kuurne. Bij de juniores verschijnt ook plaatselijke renner Melvin Maddelein (17) aan de start. Vorig jaar behoorde hij tot de betere nieuwelingen, het is dan ook met enige ambitie dat hij de stap naar de juniores maakt.

Als tweedejaarsnieuweling verzamelde Melvin Maddelein ereplaatsen bij de vleet. Podium-, topvijf- en toptienplaatsen waren bijna dagelijkse kost. Een overwinning kwam er nét niet van: een tweede stek in Ploegsteert was zijn dichtste resultaat. Er is bij de Kuurnenaar dan ook wel wat ambitie voor het nieuwe seizoen. “Ik hoop met de ploeg heel wat grote UCI-koersen te kunnen rijden. Te beginnen natuurlijk met Kuurne-Brussel-Kuurne, en daarna volgen er ongetwijfeld nog heel wat mooie koersen. Als er daar eens een mogelijkheid in zit voor een toptienplaats of podium, dan laat ik die kans zeker niet liggen”, aldus de pion van Isorex Cycling Team.

Bij de eerste 20

“En in de kermiskoersen zou ik graag de trend van vorig jaar voortzetten. De overwinning die ik vorig jaar op een haar na miste, mag dit jaar natuurlijk gerust komen”, voegt hij nog toe.

“Vroeger stond ik altijd met mijn fietsje aan de finish van Kuurne-Brussel-Kuurne en ging ik in het rennersdorp drinkbussen verzamelen. Nu zelf aan de start mogen staan van diezelfde koers, is natuurlijk wel prachtig. Het spreekt voor zich dat de motivatie nog net dat tikkeltje meer is. Het is een prachtig parcours dat me normaal gezien wel moet liggen. Al op de eerste klim, de Tiegemberg, verwacht ik de eerste speldenprikken.

“Eens op de Bossenaarstraat en zeker op de Berg Ten Houte zal de koers helemaal gaan openbreken. Die laatste is een van de hellingen die me het best ligt, samen met de Oude Kruisberg en de Kluisberg (de laatste gecatalogeerde helling, red.). Het is natuurlijk moeilijk er echt een getal op te plakken, maar mocht ik bijvoorbeeld bij de eerste 20 kunnen finishen, zou dat echt wel fantastisch zijn”, aldus de vijfdejaarsleerling tso sport van de Rhizo Sportschool Kortrijk. (RRK)