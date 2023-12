Mathis De Waele wil internationale wielerroem

Het wielerseizoen staat voor de deur en brengt een opwindende verandering voor de veelbelovende Waregemnaar Mathis De Waele (17). De jonge wielrenner, die getraind wordt door de personal trainer Michiel Stockman (27) van Vitori Medical & Sportcenter Zwevegem, maakt de gedurfde overstap naar Cannibal-Victorious U19.

Met een glimlach kijkt Mathis terug op zijn tijd bij Isorex Cycling Team, waar hij waardevolle ervaringen opdeed. “Mijn ploegleiders Gertjan Goeminne (35) en Peter Vancompernolle (43) hebben me unieke kansen geboden, zoals de deelname aan spraakmakende interclubs zoals La Route d’éole Juniors en De Limburgse Pijl. Zonder hen stond ik niet waar ik nu sta. Maar ik heb ook veel te danken aan mijn masseur Marcel Van Belleghem (64)”, vertelt hij.

Hoogtepunten van afgelopen seizoen, waaronder een indrukwekkende tweede plaats op de Kluisberg in Orroir, markeren de groei van Mathis als wielrenner. “Het eerste podium in mijn carrière was een speciaal moment, en het terugkomen van 1 minuut 40 achterstand tijdens La Route d’éole was een van de meest gedenkwaardige uitdagingen die ik als eerstejaars heb overwonnen.”

Toch voelde hij dat het moment was aangebroken om te schakelen. “Ik ben dan ook bewust overgestapt naar Cannibal-Victorious U19. Dit vanwege hun uitgebreide programma en professionele ondersteuning voor jonge renners”, legt Mathis uit. Hij benadrukt de unieke samenstelling van het team, bestaande uit zorgvuldig geselecteerde renners van meer dan 15 verschillende nationaliteiten, elk met hun eigen specialiteiten. “Ik kan veel leren van deze ervaren coureurs, de meesten zelf nationale kampioenen, en ben ervan overtuigd dat dit mijn ontwikkeling als wielrenner zal bevorderen.”

Groeien

Met zijn overstap naar Cannibal-Victorious U19 kijkt Mathis uit naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor groei. “Ik wil me 100% inzetten voor de ploeg in elke rol die ze voor mij zien. Tussen ervaren coureurs zijn en bijdragen aan hun succes doe ik graag. Daarnaast hoop ik me te kunnen concentreren op mijn specialiteit, de klimkoersen, en daar enkele mooie resultaten te behalen.”

Terwijl het nieuwe seizoen nadert, kijkt Mathis vol vertrouwen uit naar zijn tijd bij Cannibal- Victorious U19 en de uitdagingen die voor hem liggen.

(GD)