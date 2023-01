Louis Vandenbroucke behoudt koersfilosofie bij nieuw team: “Opnieuw vol voor de aanval gaan”

Het veldritseizoen is nog volop aan de gang, maar ook de wegrenners zijn ondertussen opnieuw druk in de weer. Zo ook eerstejaarsjunior Louis Vandenbroucke uit Voormezele.

Twee weken geleden werd het nieuwe juniorenteam Canguru-Latexco voorgesteld. Twaalf junioren vinden onderdak in het West-Vlaamse team, waaronder Louis Vandenbroucke. Ploegleider Koen Feys lijfde de Voormezelenaar in en daar was Vandenbroucke zeer blij mee. “Het is een mooie kans om deel uit te maken van dit team. Koen was ook enorm vriendelijk en behulpzaam”, legt hij uit. “De eerste weken zijn dan ook heel vlot en goed verlopen. Koen kende ik al via een ploeggenoot en volgende maand vertrekken we op stage naar het Spaanse Besalú. Daar is er tijd om ook alle anderen binnen de ploeg te leren kennen en ook de laatste hand te leggen voor het seizoensbegin. Dat begint voor mij al snel. De week na de stage start ik op 26 februari mijn seizoen in Vlamertinge.”

Nieuwe categorie

De stage is pas voor volgende maand, maar Vandenbroucke is al volop aan het trainen. “Ik werkte al een aantal duurtrainingen af en nu komen daar ook interval- en krachttrainingen bij. Ik probeer vaak aan te vallen en mee te zijn in de ontsnapping, maar het ontbrak mij vorig seizoen vaak aan punch om echt een gat te kunnen slaan. Daar werk ik nu aan.” Ook dit seizoen wil de eerstejaarsjunior op dezelfde manier blijven koersen. “Het is een nieuwe categorie, maar ik hoop wel van in het begin al goed te kunnen meedraaien. In de loop van het jaar wil ik zeker opnieuw vol voor de aanval gaan. Als ik in de juiste ontsnapping raak, zou het mooi zijn om eens een ereplaats te kunnen meepikken. Daarnaast wil ik mij ook in de tijdritten, een van mijn favoriete onderdelen, laten zien.” (LR)