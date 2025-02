Kyano Cottignies: “Clubkampioenschap echte thuiskoers”

Nadat Pieter-Jan De Backere een jaar geleden uitpakte met een eerste clubkampioenschap voor elites en beloften voegt hij op zondag 23 februari een wedstrijd voor junioren aan het programma toe. Zo kan Kyano Cottignies (16) z’n eerste koers bij de U19 voor eigen volk afwerken.

Een perfecte winter kende de Emelgemnaar van Acrog-Tormans niet. Net voor Kerstmis gaf hij forfait voor het BK strandrace in Bredene. “Gravelines en De Panne waren heel goed, de Classic in Bredene ook”, vertelt Cottignies. “De avond na die wedstrijd begonnen mijn benen te verstijven. Maandagavond kon ik zelfs niet normaal stappen. Een MRI wees een ontsteking van een kniepees uit. Ik heb mijn voorbereiding twee tot drie weken moeten onderbreken.”

Het belette hem niet eind januari met Braam Merlier de duorace in Bredene in de sprint te winnen van Joris Massaer-Thomas Sprengers en David Motte-Tommy Baeyens. “Vóór dat knieprobleem opdook, was mijn vorm goed”, weet Cottignies. “Die pauze in mijn voorbereiding maakt me niet ongerust.”

Parcoursverkenning

Het clubkampioenschap in Kachtem wordt een eerste test. “Een goeie voorbereiding voor de grote koersen die er snel aankomen”, vindt Kyano. “Voor mij is het een thuiskoers. De omloop passeert 500 meter van mijn deur. Dus zullen er veel supporters zijn. Het is een klein rondje met veel rechte stukken. We rijden veel langs het water.”

Of de eerstejaarsjunior de selectie van Acrog-Tormans voor Kuurne-Brussel-Kuurne U19 van zondag 2 maart haalt, is nog niet duidelijk. “Met mijn vader ging ik al eens het parcours verkennen”, geeft Cottignies mee. “Een prachtige omloop, die korte klimmetjes moeten me liggen. Of ik de selectie haal, moet ik afwachten. Bij Acrog-Tormans zijn we met 35 junioren. Onder hen velen die kans maken op een aanduiding voor de eerste grote koers.”

Grijpt Cottignies naast K-B-K, dan volgen Nokere Koerse (15/3) en Guido Reybrouck Classic (22-23/3) snel. “Ik hoop dit jaar in de grotere wedstrijden voorin mee te doen”, formuleert hij z’n ambitie. “Bovendien probeer ik me toe te leggen op het tijdrijden. Neen, aan een internationale selectie denk ik niet. Tegen de klok lijkt de concurrentie mij in eigen land bijzonder groot.”