Kenji Coenen ambitieus voor laatste wedstrijden als junior: “Ik zal volop op winst jagen”

Kenji Coenen uit Avelgem is terug van nooit echt weggeweest. Na een zware val in Zwevezele eind augustus werd er even gevreesd voor – opnieuw – een breukje in z’n pols of hand, maar dat bleek vals alarm. In zijn laatste wedstrijden als junior jaagt hij volop op de zege die er dit seizoen nog niet kwam. De Avelgemnaar gaat volgend jaar aan de slag bij Dovy Keukens-FCC.

“In Zwevezele had ik al van het begin van de wedstrijd geen supergevoel”, vertelt Kenji. “Er werd veel aangevallen en op de ene of andere manier slaagde ik er niet in om mee te springen. Ik reed wel voorin, maar daar liep het op een gegeven moment mis. De renner op kop maakte een manoeuvre, waardoor hij de tweede en de derde – mij, dus – meenam in z’n val. Ik vreesde echt dat ik weer iets gebroken had. Het voelde zoals na mijn val in Gent-Wevelgem, in het begin van het seizoen. Aanvankelijk was er toen niets te zien, maar enkele dagen later bleek ik toch breukjes in mijn hand te hebben opgelopen.”

“Gelukkig bleek het nu enkel een zware verstuiking te zijn. Ik moest normaal gezien een weekje met een open gips rondlopen, maar eerlijk gezegd: die heb ik er snel afgehaald, zodat ik gewoon kon blijven trainen. Uiteindelijk heb ik dus niet echt conditie verloren: ik werd al meteen vierde in Kooigem.”

Nog drie kansen

Voor de tweedejaarsjunior van EFC-L&R-Van Mossel staan enkel nog Zwevegem, Lichtervelde en Heestert op de kalender. “Ik zal er volop op winst jagen. Vorig jaar boekte ik drie zeges, dit seizoen nog geen enkele. Maar ik moet het wat kaderen: vorig jaar waren het telkens zeges in de (massa)sprint, dit seizoen zijn er nauwelijks wedstrijden op een sprint geëindigd.”

Volgend jaar wordt Kenji belofte bij Dovy Keukens-FCC. “Het zal vooral een jaar worden om bij te leren en wat de kat uit de boom te kijken. Dovy rijdt een mooi programma, hopelijk kan ik af en toe ook wel eens een mooie interclub meepikken”, aldus de leerling van de Wielerschool in Oudenaarde, waar hij een zevende jaar wielrennen-sportbegeleider volgt. (RRK)