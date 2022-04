Juniore Lani Wittevrongel verkeert in bloedvorm: “In Nations Cup en op BK wil ik hoge toppen scheren”

Juniore Lani Wittevrongel heeft de goede vorm te pakken. Een week na haar overwinning in het Waalse Eghezée won de 17-jarige renster uit Hertsberge in Beernem. Ze toonde zich de snelste in een massasprint.

Lani Wittevrongel heeft een paar ijzersterke weken achter de rug. Met twee overwinningen in evenveel weken tijd toonde de renster van Doltcini-Van Eyck Sport-Animotion wat ze in haar mars heeft. Ze is dan ook duidelijk in haar nopjes. “Ik ben enorm tevreden”, aldus Wittevrongel. “In Eghezée was het verschrikkelijk koud en stond er veel wind. Het was dus een lastige wedstrijd en ik had ook geen superdag, maar toch stonden we met drie rensters van de ploeg op het podium. Een mooi moment. Afgelopen weekend had ik een beter gevoel op de fiets. Er was amper wind te bespeuren in het begin van de wedstrijd, maar naar het einde toe kwam ze toch flink opzetten. Er werd snel gereden en ik kon het afmaken in de sprint.”

De talentvolle renster won al enkele mooie wedstrijden dit jaar, maar haar honger is nog niet gestild. “Het coronavirus gooide de voorbije jaren roet in het eten. Het is het eerste jaar dat alle wedstrijden opnieuw kunnen doorgaan. Dit weekend sta ik aan de start op de piste, waar ik ook verschillende doelen heb. Ik wil kijken waar ik sta tegenover enkele buitenlandse toppers. Er staan dit weekend heel wat ronkende namen aan de start. Het wordt een uitstekende waardemeter. Ik hoop dat ik me kan tonen. Ook in de Nations Cup en op het BK hoop ik hoge toppen te scheren.”

Wittevrongel is zowel op de weg als op de piste bij de betere van het pak. “Ik vind het leuk om het te kunnen combineren. De kampioenschappen op de piste spreken me wel aan, maar op de weg is er meer concurrentie. Het is aangenamer koersen met een voltallig peloton. Er zijn veel meer verschillende scenario’s mogelijk.”

WestSprint

Vorig seizoen eindigde de renster van Doltcini-Van Eyck Sport-Animotion derde in de eindstand van WestSprint. Ze moest toen Marith Vanhove en Julie Hendrickx laten voorgaan. “Het is een doel om dit jaar hoger te eindigen en misschien wel te winnen, want het is een mooie erkenning. De piste telt dit jaar mee en dat speelt in mijn voordeel. Vorig jaar verloren Marith (Vanhove) en ikzelf kostbare punten, omdat we naar het buitenland trokken om deel te nemen aan wedstrijden op de piste. Dit jaar ben ik alleszins goed uit de startblokken geschoten en ik hoop op dit elan te kunnen verdergaan.”