Junior Gauthier Servranckx werd 13de in allereerste L-B-L: “Zaterdag eerste PK sinds aspiranten”

Voor de 16-jarige Gauthier Servranckx is het van bij de aspiranten geleden dat hij een provinciaal kampioenschap kon rijden. Zaterdag trekt de eerstejaarsjunior naar de Vosseslag in De Haan voor de West-Vlaamse titelstrijd bij de U19.

Afgelopen zaterdag verraste Servranckx door aan het einde van de eerste editie van Luik-Bastenaken-Luik voor junioren de dertiende plaats weg te kapen. De streep van deze interclub, die tot een klassieker moet uitgroeien, lag halfweg de beklimming van La Redoute. Aan de aankomst gaf hij hooguit een handvol seconden toe op laureaat Victor Hannes. Jammer genoeg voor hem liggen er aan de kust geen hellingen genre Wanne of Vecquée.

“Ik zat in de groep van circa 30 renners die aan de voet van La Redoute nog samen was”, blikt de Zwevezelenaar terug. “De positie die ik had kon ik tot de streep vasthouden. Dertiende is inderdaad een leuk resultaat. Ploegmaat Bert Bolle eindigde vier plaatsen voor mij.”

Ambities PK?

Samen met Brent Baert wordt Bert Bolle wellicht het speerpunt van CT Luc Wallays-JRR tijdens het PK in De Haan. “Draait het uit op een sprint is ploegmaat Axel Vandamme een belangrijk kanshebber op winst”, gaat Gauthier Servranckx verder. “Hoe ver ik zelf geraak, is af te wachten. In provinciale kampioenschappen haalde ik tot nog toe nooit goede uitslagen. Bij de nieuwelingen heb ik er geen enkel kunnen rijden, want in 2020 was er door de coronacrisis geen PK en vorig jaar heb ik in Koolskamp niet kunnen meedoen, omdat ik twee dagen later met mijn ploeg de Ardense Triptiek reed.”

Daar gooide hij geen hoge ogen, maar dit seizoen boekte hij al enkele leuke uitslagen. Onder meer een derde plaats in Zele nadat hij de hele koers met vier vooropreed. “Daar zette ik mijn sprint iets te laat in”, zucht Gauthier Servranckx. (HF)