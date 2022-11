Junior Arthur Clauw gaat deze winter weer de piste op: “Ik wil op de piste een paar BK’s rijden”

Net als vorig jaar zal Arthur Clauw (17) tijdens de voorbereiding op het wegseizoen pistewedstrijden afwerken. Vorige winter beperkte hij zich tot meetings in Roubaix, deze winter zal hij Roubaix en Gent combineren.

“Redelijk goed!”, zo blikt Clauw terug op z’n eerste jaar bij de junioren. “Vier podiumplaatsen en veertien toptienplaatsen”, vult hij aan. “Enkel een zege ontbreekt. In Zwevezele-Vanneke kwam ik dichtst bij een overwinning. We reden tachtig kilometer voorop met zeven man. Mijn medevluchters maakten het mij heel moeilijk. Ze demarreerden om beurt. Ik moest hen altijd gaan halen, want ze wisten dat ik in de sprint de snelste was. Zevenhonderd meter van de streep sprongen ze met twee. Ik wachtte even af en zette mijn spurt in. Net iets te laat. Eén van de twee late aanvallers haalde ik terug, de winnaar van de koers niet meer.”

Op 2 oktober zette Clauw een punt achter het wegseizoen. Een week geleden hervatte hij de trainingen. Weldra komt hij weer in competitie. “Net als vorig jaar ga ik op de piste koersen”, gaat hij verder. “Denk wel dat ik in Gent een paar Belgische kampioenschappen zal rijden. Inderdaad, de scratch kan een nummer voor mij zijn, maar ik kijk ook uit naar het omnium.”

Transfer

Op 1 januari mag de Beitemnaar een andere outfit aantrekken. Na zes jaar bij het jeugdteam van Balen zal hij in 2023 de kleuren van EFC-L&R-AGS verdedigen. “Wim Feys belde mij voor een transfer”, verduidelijkt Clauw. “Na zes jaar Balen was het misschien wel tijd voor iets anders. Ik hoop volgend jaar een degelijk voorjaar te rijden. De selecties voor Kuurne-Brussel-Kuurne en Nokere Koerse hoop ik al te halen.”