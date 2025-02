Jasper Verbrugge in Kuurne-Brussel-Kuurne U19: “Nationale selecties afdwingen”

Zondag komt Jasper Verbrugge (18) aan de start van de juniorenversie van Kuurne-Brussel-Kuurne. Vorige zaterdag, in Flandrienweer, ging hij met de ploegmaats van Acrog-Tormans het parcours van deze UCI-koers verkennen. “In theorie waren de omstandigheden voor die verkenning vorige zaterdag niet ideaal”, geeft de tweedejaarsjunior eerlijk toe. “Het was pittig om jezelf in de kille regen warm te houden. Ik was ook nog maar net terug uit Spanje waar ik in ideale omstandigheden duurtrainingen kon afwerken.”

Speciaal parcours

Na de verkenning van het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne maakte de ploegleiding van Acrog-Tormans de selectie bekend. Verbrugge vormt een ploeg met Kyano Cottignies, Bas Vandenbulcke, Jinze Joris en Yoram Knaepen. “Het parcours is een beetje speciaal”, oordeelt Verbrugge. “Het eerste deel is pittiger dan ik dacht. Want heuveltje na heuveltje. Het tweede deel van het traject is vlak met veel draaien en keren. In de heuvelzone moet je goed zitten. Lukt dat niet, dan kan je nog altijd terugkeren.” Verbrugge vermoedt dat wedstrijden bij de junioren zullen veranderen. “Door de oprichting van devoteams wordt veel meer als ploeg gekoerst”, weet hij. “Als een van die teams niet mee is in een belangrijke vlucht, wordt de achtervolging georganiseerd. Ik ben niet zo’n grote voorstander van koersen voor één kopman. Bij de junioren moet je nog altijd plaats hebben om je eigen ding te doen. Bij Acrog-Tormans rijden we niet in elkaars weg en proberen we elkaar te helpen. Het doel is collectief een goeie uitslag rijden.”

Nationale ploeg

In elk geval staat de Balense club met een sterk blok aan de start. “Een eerste koers is altijd afwachten”, beseft Verbrugge. “Je weet niet waar de concurrentie staat. Ik ga mijn best doen om dit jaar bij de beste Belgische junioren te horen. Nationale selecties afdwingen is het doel. Een EK- of WK-selectie zou ik graag eens meemaken.” (HF)