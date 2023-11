Hannah De Keyser uit Adinkerke moet rusten na coronabesmetting

Eerstejaarsjunior Hannah De Keyser moet door covid-19 de fiets enkele weken op stal laten. De 16-jarige Adinkerkse was een sterke start van het seizoen bezig toen de motor plots begon te sputteren.

“Ik heb de eerste keer iets gemerkt op 14 oktober in Deinze”, weet Hannah nog. “Mijn adem wilde precies niet breken. De volgende crossen bleef ik last hebben van pijn in de longen, vermoeidheid en rugpijn. Ik wist niet wat er scheelde, maar dacht dat ik gewoon moe was omdat het druk was op school.”

Uiteindelijk wezen antistoffen uit dat de renster van Cyclocross Team MJ Wood eerder een coronabesmetting moet opgelopen hebben. “We waren al een paar weken zonder resultaat aan het zoeken naar de oorzaak, maar dan was het plots duidelijk. Nochtans heb ik eigenlijk geen symptomen gehad. Het is de bedoeling om nu nog ongeveer twee weken te rusten. Daarna zal ik eerst een training of twee doen om te kijken hoe het gaat.”

Goede conditie

Met een overwinning bij de nevenbond LRC in Zele had De Keyser begin oktober al blijk gegeven van een goede conditie. “De dag ervoor had ik daar ook al goed gereden, maar was ik tweede. Het was een redelijk bochtig parcours op een grasplein. Een klein beetje vuil ook, maar dat heb ik graag.” Na een rustige start won de polyvalente Adinkerkse uiteindelijk met ruim een minuut voorsprong. “Ik blaas me soms op in de eerste ronde.”

“Daarom had ik me eerst een beetje in het wiel gezet, maar daarna ben ik dan gewoon weggereden.” Een derde plaats in Veurne leverde een week later ook de Vlaamse titel bij de LRC op. In het grotere werk moet de eerstejaarsjunior steeds opboksen tegen de beloften én de elites. “In Ruddervoorde had ik al last van corona, maar het was wel leuk om zo’n A-cross eens te doen tussen de profs. Door de 80%-regel werd ik wel heel rap uit koers gehaald, maar ik heb er toch veel van bijgeleerd.”

Pk in Beernem

Als alles volgens plan verloopt, hervat Hannah op 2 en 3 december in Lichtervelde en Houthulst. “Daarna kijk ik uit naar de cross die op 16 december door mijn ploeg wordt georganiseerd in Diksmuide. Ook het PK in Beernem is belangrijk. Daar zou ik graag de top tien of zelfs de top vijf halen”, aldus nog Hannah De Keyser. (AC)