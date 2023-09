Gaetan Warnier wil nu ook scoren op BK gravel: “Laatste doel van seizoen”

Gaetan Warnier mag terugblikken op een uitstekend seizoen als tweedejaarsjunior. Naast vier overwinningen op de weg mocht de 18-jarige Gistelnaar ook na de gravelrace in Kooigem het zegegebaar maken. Het BK gravel staat dan ook rood aangekruist in zijn agenda. “Ik ben het parcours ook twee keer gaan verkennen.”

De wedstrijd in Kooigem vatte Warnier deels op als een voorbereiding op het grote werk in Oud-Heverlee. Na een spannende strijd vloerde hij Tars Poelvoorde in de spurt. “Ik weet nog niet wie er zondag allemaal meedoet, maar Tars zal zeker van de partij zijn. Het is mijn laatste wedstrijd en ook mijn laatste doel van het seizoen.”

De afgelopen twee weken zat de renner van EFC-L&R-Van Mossel daarom heel vaak op zijn gravelbike. “Ik ben het parcours ook twee keer gaan verkennen. Het is redelijk lastig en bestaat voor meer dan tachtig procent uit gravel en voor zes procent uit kasseien. Het is ook 103 kilometer, veel langer dan in Kooigem. Na zo’n lange koers zal de sterkste zeker naar voren komen.”

Half juli deed de talentvolle Gistelnaar mee aan de prestigieuze Tour du Valromey. In die Franse rittenkoers legde hij de basis van een sterke zomer.

Twee op rij

“Het was inderdaad een beetje de verwachting dat mijn conditie daarna de lucht in zou schieten. De koers zelf was wel heel lastig, aangezien ik zelf totaal geen klimmer ben. Het parcours was zwaar, maar ook het niveau van de tegenstand was heel hoog.” Op minder dan twee weken tijd volgden in augustus overwinningen in Torhout, Dadizele en Haasdonk. “Dadizele was misschien wel de mooiste, omdat die direct na Torhout kwam. Twee op rij is toch speciaal. In Torhout reden we trouwens in de eerste ronde al met vier man weg, maar uiteindelijk bleef ik enkel met Corneel Vanslembrouck over. Ik ken hem vanop school en we wisten van elkaar dat we zouden samenwerken, waarna ik hem kon kloppen in de sprint.”

Na het BK gravel gaat de riem er eventjes af. De student elektromechanica aan hogeschool Vives in Brugge zal echter snel aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen. “Puur als voorbereiding ga ik zeker weer wat strandraces rijden. Zo kan ik ook testen hoe het gaat tussen de beloften.”

Warnier is al onderdak voor volgend seizoen, maar kan de naam van zijn nieuwe ploeg nog niet bekendmaken. “Het is een grote overstap, dus verwacht ik er niet te veel van. Ik wil vooral ervaring opdoen en de langere koersen gewoon worden.”