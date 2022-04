Ex-prof Nikolas Maes is ploegleider bij Lotto-Soudal: “Eén duurtraining per week volstaat voor junior”

Enkele West-Vlaamse junioren gaan dit weekeinde hun kans in de Ster van Zuid-Limburg, voor U19 één van de prestigieuze meerdaagsen. Nikolas Maes, ploegleider bij Lotto-Soudal, schreef de rittenkoers in 2004 op zijn naam.

De Otegemnaar, uitgeweken naar het Oost-Vlaamse Lochristi, bouwde nadien een niet onaardige carrière uit. Na enkele jaren bij de opleidingsploeg Topsport Vlaanderen werd hij opgepikt door Patrick Lefevere. Bij Quick-Step werd hij één van de knechten van Tom Boonen. In de herfst van zijn carrière verdedigde Maes ook de kleuren van Lotto-Soudal. Eind 2020 hing hij de koersfiets aan de spreekwoordelijke haak en trad hij toe tot de omkadering van het Belgische World Tourteam. Een man met zoveel ervaring kan, ook al was hij als prof geen veelwinnaar, de jeugd veel tips geven. Op basis van de eigen ervaringen! Want Maes zat niet minder dan 14 seizoenen in het profpeloton en was bij de jeugd één van de toonaangevende Belgen.

“Als junior moet koersen een spelletje blijven”, benadrukt Maes. “Ook ik merk de trend dat junioren al beloften zijn en beloften al als profs leven. Breek je na drie jaar niet door is het vaak gedaan met koersen. Soms moet het veel te snel gaan. Eigen aan de huidige maatschappij. Alles op zijn tijd, rustig groeien, dat moet de leuze zijn.”

Als junior is het beter om op twee paarden te wedden

Blijf studeren

Meteen na het secundair onderwijs zette Nikolas Maes alles op de koers. Een extra diploma zocht hij niet. “Als junior wed je beter op twee paarden”, verrast hij. “Ik raad aan om studies niet te verwaarlozen. Want eens je carrière in het wielrennen voorbij is moet je naar alle waarschijnlijkheid in iets anders stappen. Ik werkte enkel het middelbaar af. Met mijn diplomaatje boekhouding ben ik niet veel.”

Maes ziet nog een extra reden om te studeren naast de koers. “Soms kan het in de koers wel eens tegenzitten”, gaat Maes verder. “In die periodes is het beter iets anders om handen te hebben. Een zijsprongetje is interessant om niet al te gefrustreerd achter te blijven. Bovendien kan niet iedereen de stap naar de profs zetten. Van de 300 die het proberen zijn er misschien 10 die hun droom kunnen waarmaken. Dus best studies niet verwaarlozen.”

Mooi advies voor de jeugd. Bij Lotto-Soudal is Nikolas Maes niet alleen voltijds sportdirecteur, hij is ook bezig met performance. Wat betekent dat hij een en ander weet over manieren om te trainen. “Voor junioren volstaat één duurtraining van 3 tot 4 uur op woensdagnamiddag, na school”, weet hij. “Doe je als junior per week drie keer een duurtraining van 3, 4 of 5 uur, zal je wellicht tot de betere renners van je leeftijdscategorie horen. Maar dan is er nog weinig marge. Bij de overstap naar de beloften heb je nog wat ruimte nodig om te groeien.”

Gezond eten

Wat ook geldt op het vlak van voeding. “Probeer gewoon gezond te eten”, benadrukt Maes. “Intermittent fasting (periodiek vasten, red.) en calorieën tellen is bij de jeugd helemaal niet nodig. Eens een frietje eten moet zeker nog kunnen. Zorg er misschien wel voor dat je weet hoeveel koolhydraten en eiwitten je nodig hebt om te presteren. Maar bij de junioren moet je jezelf nog niet droog zetten zoals dat in het jargon wordt omschreven. Ook op dat vlak moet je op je 20ste nog kunnen bijsturen. Blijf ook maar bij een team uit je eigen regio. Er is nog tijd om over te stappen naar een professionelere ploeg.”