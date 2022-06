Juniore Chelsey Saintobyn boekt mooie resultaten: “Hopelijk draait VK op sprint uit”

Chelsey Saintobyn is als eerstejaarsjuniore aan een goed seizoen bezig, ze wist zelfs al enkele toptienplaatsen te noteren. Zondag had ze op het Belgisch kampioenschap in Moorslede een iets mindere dag, maar daar kan ze dit weekend revanche voor nemen op het Vlaams kampioenschap in Boezinge.

Dit jaar schreef de renster van ASD Women Cycling Project al een vierde plaats in Krombeke op haar palmares, en twee achtste plaatsen in Veldegem en Sinaai. Stuk voor stuk resultaten om tevreden over te zijn, en dat is ze ook. “Voorlopig gaat het inderdaad wel goed. Ik ben weer een jaartje sterker geworden, ik hoop die goede lijn verder te kunnen doortrekken en nog wel een aantal toptienplaatsen te boeken. Op het Belgisch kampioenschap zondag heb ik wel een steekje laten vallen, het was niet m’n beste dag. Ik denk dat de weersomstandigheden daar wel voor iets tussen zaten: het was slecht weer en dat werkt op m’n lichaam. Geef mij maar wat warmer weer”, aldus Chelsey.

VK in Boezinge

Zondag rijden de dames elite de UCI-wedstrijd Dwars door de Westhoek in Boezinge, en als afwachtingswedstrijd rijden de dames jeugd (nieuwelingen en juniores) er hun Vlaams kampioenschap. “Zoals altijd ga ik weer voor een mooie plaats. Het parcours ken ik nog niet, maar ik kan zowel op golvende als vlakke omlopen wel aardig uit de voeten, dus we zien wel. Als er niet extreem veel bochten in zitten, is het al goed voor mij. Voor mij zou het ideaal zijn als de wedstrijd op een sprint eindigt, dan maak ik het meeste kans om een dichte uitslag te rijden. Ik probeer ook wel geregeld mee in een aanval te gaan, maar daar heb ik tot nu toe nog niet al te veel succes mee geboekt”, aldus de leerlinge haarzorg aan het Atheneum Waregem, die dit jaar overigens al aan haar negende seizoen als wielrenster bezig is. (RRK)