Jonge wielrenners uit Waregems wielerteam willen uitstroom van officials in de koers tegengaan

De Vlaamse Sportfederatie maakte in aanwezigheid van minister van Sport Ben Weyts 13 ‘Jonge Leeuwen’ bekend. De jongeren tussen 16 en 25 jaar uit tien verschillende sportdisciplines werken de komende maanden met steun van ex-topatleten en sportexperten frisse ideeën uit om de maatschappelijke uitdagingen van onze sportclubs en -federaties aan te pakken. Ook twee jonge Waregemse wielrenners werken een project uit.

Jonge Leeuwen is ontstaan vanuit een succesvol project bij Tennis Vlaanderen. Zij gaan al enkele jaren op zoek naar vernieuwende ideeën binnen de sport. Ook bij andere sportfederaties merkte de Vlaamse Sportfederatie dat er een grote nood was om (jonge) sporters te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling, los van het sportieve. Daarom lanceerde de Vlaamse Sportfederatie, met steun van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, eind 2021 een oproep naar jong bloed tussen 16 en 25 jaar. Het doel: met frisse, vernieuwende ideeën een antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen waar de amateursportclubs vandaag mee worstelen. Na een selectieprocedure van twee maanden zijn de 13 sportondernemers van de toekomst bekend.

Frisse ideeën

“We hebben ons vooral gericht op tieners en twintigers die actief zijn in een sportclub én een idee hebben om hun sport lokaal of in heel Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen. De frisse ideeën zijn bovendien niet noodzakelijk toegespitst op één sport. Ze kunnen ook andere disciplines en federaties inspireren. Wie weet ontdekken we wel een nieuwe Cédric Van Branteghem, Tomas Van Den Spiegel of Elodie Ouédraogo, die als ondernemer in de sportwereld erg succesvol zijn!” zegt Robin Ramakers, Manager Vertegenwoordiging Vlaamse Sportfederatie

Vier meisjes en negen jongens

De voorbije maanden konden jongeren van Vlaamse sportclubs ideeën indienen om de werking van hun lokale club of de hele federatie te inspireren en hun werking te verbeteren. In totaal werden 13 jongeren geselecteerd. De 4 meisjes en 9 jongens tussen de 16 en 25 jaar krijgen de komende maanden de kans en de ondersteuning om hun idee te verfijnen en uit te werken met de steun van Sport Vlaanderen en Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts steunt het initiatief. © gf

“In de ruim 20.000 sportclubs die Vlaanderen telt, loopt er zowel op als naast het veld heel wat jong én creatief talent rond. In het project Jonge Leeuwen staan de capaciteiten van de jongeren centraal. We geven jongeren met heel diverse achtergronden de kans om zichzelf verder te ontplooien. We ondersteunen hen en helpen hen bij het waarmaken van hun plannen voor een optimale clubwerking. We geloven dat deze Jonge Leeuwen met hun projecten ook andere jongeren zullen inspireren om zich te engageren voor hun favoriete sportvereniging”, zegt Ben Weyts, Vlaams minister van Sport

Vier laureaten

De 13 jongeren krijgen elk een buddy die hen doorheen het hele traject zal begeleiden. Ook experts en ex-topsporters zullen de jongeren ondersteunen via inspiratiessessies en workshops. Tijdens de startdag, vandaag in de Gentse Ghelamco Arena, zijn Red Lion Thomas Briels, sportpsychologe Ellen Schouppe en Enzo Maenhaut van Cyclo Studio van de partij.

© gf

Het traject van de Jonge Leeuwen loopt zeven maanden. In september kiest een onafhankelijke jury de winnaars in vier verschillende categorieën: de Jonge Leeuw met het allerbeste project, de Jonge Leeuw met het mooiste maatschappelijke thema, de Jonge Leeuw die de clubcultuur het meest bevordert en de Jonge Leeuw die het verst geraakt is ondanks een grote tegenslag.

De 13 geselecteerde Jonge Leeuwen

Liese Schroven (atletiek): Hoe kunnen verenigingen beter omgaan met anderstalige sporters?

Kelly Stuer (schermen): Hoe verlagen we de drempels voor jongeren om een (minder bekende) sport als schermen uit te proberen?

Jonas Vandeputte en Bjarne Vandenbroucke (wielrennen): Hoe gaan we de uitstroom van officials in de koers tegen?

Achraf El Yakhloufi (korfbal): Hoe kan je als team en club ook buiten het sportgebeuren een hechtere groep vormen?

Simon Verleye (rugby): Hoe maken we de rugbysport bekender in Vlaanderen?

Floriaan Van den Brande (zeilen): Hoe vind je als zeiler buddy’s om de sport samen te beoefenen?

Julie Bries en Hayley Coopman (basketbal): Hoe maken we meisjesbasketbal populairder?

Cedric Vermeiren en Wannes Theys (hockey): Hoe geven we de jeugd een luidere stem in de hockeywereld?

Stijn Heuninck (zwemmen): Hoe overtuigen we 18-plussers om te blijven zwemmen als ze verder studeren of een job starten?

Loic Carlier (tennis): Hoe vergroten we de betrokkenheid van ouders en spelers bij de club?





Meer info:www.jongeleeuwen.be