Jeugdkoersen Gent-Wevelgem krijgen hun eigen dag

Waar voorheen de jeugdkoersen (nieuwelingen, junioren en beloften) op dezelfde dag georganiseerd werden als de vrouwen en mannen elitekoers van Gent-Wevelgem, heeft het organisatiecomité beslist geen zeven koersen meer op één dag te houden. De vijf wedstrijden die tot dit seizoen doorgingen op dezelfde dag als die van de elite, staan in 2024 op 21 april gepland. Gent-Wevelgem voor de elitecategorieën komt er op zondag 24 maart 2024.

Ronde van Vlaanderen als voorbeeld

De wedstrijden in zowel Ieper als Boezinge verhuizen naar een unieke jeugddag op 21 april. Alle wedstrijden zullen starten en finishen in Ieper, het hart van Flanders Fields, met de Grote Markt als epicentrum. Zo zal deze hoogdag voor het jeugdwielrennen bestaan uit een intens programma van in totaal vijf wedstrijden: nieuwelingen jongens en meisjes, junioren jongens en meisjes en de vrouwen en beloften mannen (Kattekoers). Afhankelijk van de afstand van de wedstrijden zal ook de Kemmelberg, zoals dat in het verleden het geval was, in het parcours opgenomen blijven.

“De eerste twee edities van de Ronde van Vlaanderen Jeugddag werden bijzonder positief onthaald”, zegt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel. “Het is een heel bewuste keuze om die lijn nu door te trekken naar Gent-Wevelgem. Zo’n jeugddag brengt heel veel volk op de been en is meer dan enkel en alleen een wedstrijd. Beleving, dat is waar het om gaat. Door de jeugdwedstrijden hun eigen toneel te geven, krijgen de jonge talenten de kans om te schitteren, op en naast de fiets. Er wacht hen een startpresentatie op het podium en de winnaars maken soms voor het eerst kennis met een live tv-interview. Ze beleven de klassieker zoals de renners en rensters naar wie ze opkijken.”

Kemmelberg

De wijziging in de programmatie heeft ook organisatorische redenen. “Door de jeugdwedstrijden naar een aparte dag te verhuizen, creëren we meer ruimte in de timings van de passages op de Kemmelberg en in Ieper. De combinatie van jeugd en profs op datzelfde parcours op dezelfde dag vroeg om strikte tijdsschema’s. Veiligheid is en blijft de absolute prioriteit van onze organisatie. Zeven wedstrijden op een dag organiseren is geen evidentie. Gelukkig hebben we altijd kunnen rekenen op de bijzonder goede samenwerking met de Koninlijke Yperse Wielerclub, de Koninklijke Wielerclub De Sasspurters Boezinge, stad Ieper, Heuvelland en alle andere betrokken diensten. We kijken ernaar uit samen van de allereerste jeugddag een groot wielerfeest te maken”, besluit Tomas Van Den Spiegel.