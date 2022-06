“Ik ben geschrokken van de snelheid”

Er zit weer een ‘Volderke’ in het peloton. Jody Devolder heeft zijn eerste drie maanden als eerstejaarsnieuweling afgewerkt. Opvallende resultaten haalde de zoon van Stijn Devolder nog niet. Hij hoopt weldra de top tien te halen.

“Beginnen koersen zat al langer in mijn achterhoofd, nu pas ben ik ermee begonnen”, vertelt Jody Devolder, die miniemen en aspiranten oversloeg. “Neen, een andere sport beoefende ik niet. Af en toe ging ik in Zwevegem naar de bokstrainingen, meer niet. Ik moet eerlijk toegeven dat ik tijdens mijn eerste wedstrijden toch een beetje schrok van de snelheden die gehaald werden.”

De zoon van tweevoudig Ronde van Vlaanderen-winnaar en drievoudig nationaal wegkampioen Stijn Devolder werkte de voorbije maand ook twee kampioenschappen af. Het provinciaal kampioenschap in De Panne sloot hij als negentiende af. Tot nog toe zijn beste resultaat.

Klimmer

“Tijdens het PK kon ik regelmatig op kop rijden, maar de wedstrijd draaide toch uit op een sprint”, gaat Jody Devolder verder. “Een spurter ben ik niet, eerder een klimmerstype, denk ik. Vorige week donderdag nam ik deel aan het Vlaams kampioenschap voor eerstejaarsnieuwelingen. In Sint-Martens-Bodegem ging het niet zo goed, ik had een mindere dag. Ook zaterdag in Orroir voelde ik me niet zo lekker. Eerder wat vermoeid zelfs.”

De debutant van de jeugdacademie Gaverzicht-BE Okay-AGS trekt zaterdag naar de kermiskoers in Otegem. Een wedstrijd dicht bij de deur. “Ik hoop dit seizoen ergens een toptienplaats te versieren”, besluit Jody. (HF)