Geen Internatie en Trofee van Vlaanderen dit jaar in Reningelst: “Dorpskernvernieuwing pal op het parcours”

De Koninklijke Wielerclub Bergdal neemt dit jaar een sabbatjaar voor de organisatie van de Trofee van Vlaanderen en Internatie. Deze koersen zijn respectievelijk voor junioren en elite zonder contract en beloften.

“De pas heropgestarte dorpskernvernieuwing (fase 2) steken voor onze organisatie een spaak in het wiel en hierdoor hebben we met ons bestuur unaniem beslist beide al aangevraagde wedstrijden op woensdag 26 juli (Trofee van Vlaanderen) en donderdag 27 juli (Internatie) voor dit jaar noodgedwongen te annuleren”, vertelt Sylviane Desodt (45) die secretaris is bij Bergdal.

Insinuaties

“Een mogelijk ander selectief parcours als alternatief voor de bekende Acht van Reningelst rond de kerktoren is niet onmiddellijk realiseerbaar. Het is met pijn in het hart dat we deze beslissing nemen, want we hebben een hart voor de jeugd.” Er gaan geruchten de ronde dat Bergdal volledig de handdoek zou gooien. “Deze insinuaties betreur ik. Als organisatie steken we er hart en ziel in en dan is het niet fijn om zulke dingen te lezen. We zijn wel op zoek naar nieuwe en jonge krachten om ons bestuur te komen vervoegen, zodat we met vernieuwde en jonge moed weer alle remmen kunnen losgooien in het jaar 2024”, aldus Sylviane die in Menen woont en al sinds 2006 secretaris is. “Mijn takenpakket is heel divers. Dat gaat van aanvragen indienen bij de bond en gemeentes, de medische diensten en de speaker regelen, contactpersoon zijn met de ploegen, het sponsorboekje verwerken en vormgeven…”

Naast deze koersen organiseert en ondersteunt Sylviane nog andere koersen. “Op 9 juli is er Menen-Kemmel-Menen, dit organiseer ik samen met mijn partner Dirk Expeel. Verder zetel ik in het bestuur in Gullegem.” (API)