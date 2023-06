Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Laatstejaarsbelofte Jasper Dejaegher maakte indruk in de Tour d’Eure-et-Loir. Hij won de slotrit, was derde in de eerste etappe en vijfde in rit twee. Het leverde hem de tweede plaats in het eindklassement en de groene puntentrui op.

Robin Orins werd 23ste in de inleidende tijdrit van de Giro Next Gen. Hij gaf over de 9,4 kilometer 34 seconden toe op zijn ploegmaat Alec Segaert. Michiel Lambrecht was 41ste en Jelle Vermoote 50ste.

Jelle Harteel viel net naast het podium in de eerste etappe in lijn van de Vredeskoers, de manche van de Nations Cup in Tsjechië. Een mooi eindklassement zat er niet in.

Topzege voor Vaneeckhoutte

Junior Victor Vaneeckhoutte sloeg toe in de derde etappe van de Trofeo Saarland, de Duitse manche van de Nations Cup. Hij werd 35ste in de eindstand. Xander Scheldeman was 40ste en Viggo Van Neste 50ste.

Axel Vandamme toonde zich de snelste van een twintigtal junioren in Moorsele. Door knieperikelen was hij pas aan zijn derde wedstrijd toe. Robbe Marchand werd derde.

Eerste triomf voor Durie

Zeno Durie flitste solo naar de bloemen in Zedelgem. Het was zijn eerste nieuwelingentriomf. Raynaud Beke volgde op korte afstand.

Juniore Anna Bruneel pakte met een knappe zege uit in Zedelgem. Enkel Tess Moerman kon haar volgen. Lotte Verburgh gaf als derde ruim vijf minuten toe. Nieuwelinge Zita Gheysens moest in de laatste rechte lijn buigen voor Auke De Buysser. (MVH)