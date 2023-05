Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Tweedejaarsbelofte Michiel Lambrecht onderstreepte zijn progressie met zijn 22ste plaats in de eindstand van de Orlen Nations Grand Prix, de slopende vijfdaagse manche van de Nations Cup in Hongarije, Slovakije, Tsjechië en Polen. Jelle Vermoote was zevende in de openingsrit. Jelle Harteel eindigde als elfde. Michiel Nuytten werd negende in de vierde etappe.

Warre Vangheluwe legde net als een jaar geleden beslag op de derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad. Daags voordien werkte hij hard voor Tim Merlier in de Van Merksteijn Classic in Zwevegem. Ook in de Ronde van Limburg kwam hij sterk voor de dag bij het team van Patrick Lefevere. Kenneth Verstegen werd achtste in de Omloop.

Jason Van Compernolle presteerde op niveau in de Ronde van Albanië. Alex Vandenbulcke werkte hard voor zijn team in de Tour de la Mirabelle in Frankrijk.

Topzege voor Poelvoorde

Provinciaal kampioen Tars Poelvoorde schreef de Tour de l’Eure Juniors in Frankrijk op zijn naam. Hij soleerde in de openingsetappe. In de tweede rit moest hij enkel een Fransman laten voorgaan. Na een matige ploegentijdrit met Onder Ons Parike werd hij zesde in de slotetappe.

Xander Scheldeman was twaalfde op het BK voor junioren in Brasschaat, waar Jarno Widar zich de snelste van drie toonde. Matthé De Leyn kreeg alsnog startrecht en werd zeventiende. Uittredend kampioen Gauthier Servranckx finishte als 32ste.

Tweedejaarsjunior Victor Vaneeckhoutte pakte uit met een knappe solo in Ingelmunster.

Provinciaal kampioen Jasper Verbrugge flitste in de nieuwelingenkoers in Lauwe solo naar zijn vierde seizoenszege. Daags nadien versmachtte hij de tegenstand in Moorsele.

BK-brons voor Bruneel

Anna Bruneel veroverde brons op het BK voor meisjes-junioren in Brasschaat. Ze hield in een sprint met twee Lore De Schepper achter zich. De titel ging naar haar ploeggenote Hélène Hesters die zowat 50 kilometer in de aanval reed met Ella Heremans. Laerke Expeels was achtste. (MVH)