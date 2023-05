Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Tweedejaarsbelofte Michiel Lambrecht sloot de Ardense Triptiek af op de dertiende plaats. Victor Vercouillie werd na een sterke finale negentiende in de Kersenronde, die fungeerde als manche van U23 Road Series.

Viggo Van Neste finishte als elfde in Ronde van Vlaanderen voor junioren in Oudenaarde. Hij mocht op ruim een minuut van Jarno Widar spurten voor de zevende plaats. Brent Deltombe was twaalfde en Henri Naessens negentiende.

Xander Scheldeman eindigde als 34ste in de Trophée Morbihan, de Franse manche van de Nations Cup. Victor Vaneeckhoutte was na twee etappes in lijn en een tijdrit 47ste. Veldrijder Tibo Vancompernolle strandde op de 26ste plaats in de Internationale Juniorendriedaagse.

Tweedejaarsjunior Milan Donie boekte in het Waalse Beclers zijn eerste wegzege ooit. Laurens Plancke moest in Harelbeke zijn meerdere erkennen in Xander Baele.

Zilver voor Kyano Cottignies

Kyano Cottignies spurtte na Mauro Keppens naar het zilver op het Kampioenschap van Vlaanderen voor eerstejaarsnieuwelingen in Elverdinge. Zijn kompaan Bas Vandenbulcke viel naast het podium. Jonas Meulemeester kleurde de finale. Bij de tweedejaars strandde Briek Plasman in de massaspurt op de vierde plaats. In de Ronde van Vlaanderen kwam hij als tiende over de finish. Hij spurtte voor de tweede prijs. Jasper Verbrugge was elfde en Bas Vandenbulcke dertiende. Cottignies verdween door een kettingprobleem uit koers.

Mateo Vanaelst schreef in een massaspurt de kermiskoers in Zwevegem op zijn naam. Gewezen voetballer Thor Dayer boekte in Krombeke zijn eerste zege ooit.

Jilke Michielsen tweede in de Ronde

Luca Vierstraete werd 32ste in de Ronde van Vlaanderen voor meisjes-junioren. Belgisch nieuwelingenkampioene Jilke Michielsen moest in de Ronde enkel Auke De Buysser laten voorgaan. Zita Gheysens werd na vijf etappes twaalfde in de Himmelfart Tour in Denemarken. (MVH)