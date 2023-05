Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Victor Vercouillie sloot de Tour du Loiret af op de derde plaats. Hij werd vierde in de tijdrit. Milan Kuypers spurtte naar de tweede stek in de slotetappe. In de eerste en tweede rit was hij goed voor een plaats bij de beste tien. Sander Inion finishte als zesde in de slotetappe.

Warre Vangheluwe werd elfde tussen de profs in de Grote Prijs Vermarc in Rotselaar. Michiel Nuytten was twaalfde. In Ruddervoorde Koers tikte hij als zestiende aan.

Alessio De Maere legde beslag op de zevende stek in de manche van de Beker van België in Galmaarden.

West-Vlaamse titel voor Tars Poelvoorde

Tweedejaars Tars Poelvoorde reed de verzamelde tegenstand in de prak tijdens het provinciaal kampioenschap voor junioren in Torhout. Eerstejaars Lomme Van den Meerssche won op ruime afstand de spurt voor de tweede plaats. Tweedejaars Gaëtan Warnier was derde voor thuisrijders Milo Alleman en Timo Kerkhofs. Corneel Vanslembrouck, die de vlucht met zes had ingeluid, kwam als zesde over de finish.

Xander Scheldeman paste voor het West-Vlaamse titeltreffen. De eerstejaars werd zeventiende in de inleidende tijdrit van de Tour de Gironde International. Het leverde hem de 35ste plaats op in de eindstand van deze hoogstaande tweedaagse.

Kyano Cottignies uit balans

Stan Deram viel net naast het podium in Aalbeke. Hij maakte deel uit van een kopgroep van vier. Bas Vandenbulcke was goed voor de twaalfde plaats in de Herman Vanspringels Diamond in Vorselaar. Kyano Cottignies kon in de eindsprint maar net een valpartij vermijden.

Juniore Chelsey Saintobyn moest in Krombeke enkel Anna Corvers laten voorgaan. Nieuwelinge Zita Gheysens werd tweede na Lotte Van Ombergen. Jilke Michielsen was vijfde. (MVH)