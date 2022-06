Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Belofte Alex Vandenbulcke boekte in Geluwe zijn eerste zege. Hij verschalkte er een reeks snelle mannen in de slotkilometer. Michiel Nuytten strandde op de vierde rang in Ardooie.

Victor Vaneeckhoutte boekt prestigieuze zege

Eerstejaarsjunior Victor Vaneeckhoutte duldde geen tegenstand in de Tour du Condroz. De Vichtenaar van Crabbé Toitures-CC Chevigny liet op dertig kilometer van de finish zijn Nederlandse medevluchter Marijn Dingemans in de steek. Hij haalde het met ruim een minuut voorsprong op noorderbuur Daan van den Berg. Het was na Florennes en Pontaury zijn derde zege van het seizoen.

Viktor Vandenberghe veroverde enkele ereplaatsen in de Acht van Bladel. Ook Thiemen Vandersteene, Thibo Germonprez, Arne Desimpelaere en Brent Deltombe konden zich onderscheiden in deze internationale driedaagse.

Laurens Plancke werd zevende in Arend der Juniores in Rekkem. Hij mocht spurten voor de derde prijs. Jani De Coster was dertiende en Kenji Coenen zestiende.

Jasper Dekien blijft winnen. Hij toonde zich in Lichtervelde sneller dan zijn medevluchters Arnaud Jaecques, Yaurick Leenknegt, Tars Poelvoorde, Mathis Baert en Dimi Van Pamel. Belgisch kampioen Gauthier Servranckx werd tweede in Rollegem-Kapelle. Samen met een Australiër reed hij het peloton op ruim twee minuten.

Bingo voor Corneel Vanslembrouck

Nieuweling Corneel Vanslembrouck boekte zijn eerste zege in Moen. Hij haalde het na een solo van vier ronden.

Lani Wittevrongel was de beste bij de meisjes-junioren in Zomergem. Ze hield de Australische Keira Will en Belgisch kampioene Hélène Hesters af. Bij de meisjes-nieuwelingen ging de zege naar Jilke Michielsen. Belgisch kampioene Luca Vierstraete reed iedereen uit het wiel in Nieuwpoort.