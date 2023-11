Crossles voor de plaatselijke jeugd

De kermiscrossers maakten de lokale jeugd warm voor cyclocross. Een gedeelte van het cyclocrossparcours werd de dag voor de kermiscross vrijgemaakt voor jeugdinitiatie. Daar werkte de Vlaamse wielerschool aan mee. Leerlingen van de laatste graad van de Ardooise scholen konden op die manier eens proeven van de crosssfeer in eigen gemeente. Om niet helemaal als leek in het veld te gaan crossen, werd er op school al even geoefend. Maar echt genieten was het op woensdagnamiddag. “Het is lastig”, was de algemene opmerking al bleek de ene al wat meer gedreven dan de andere. Maar iedereen had respect voor de deelnemers aan de kermiscross. (foto JM)