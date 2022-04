Bondsjury beloont club voor inspanningen voor hun jeugdwerking: Goud voor Wielerteam Waregem

Wielerbond Vlaanderen vraagt aan zijn clubs jaarlijks een update van hun jeugdwerking. Na evaluatie worden de onderscheidingen uitgereikt. Wielerteam Waregem kreeg voor het eerst in haar 13-jarig bestaan een medaille.

“Twaalf jaar lang zonder eremetaal en nu meteen goud”, glundert secretaris Marino Vervaeke. “Hiermee sluiten wij bij het rijtje hoog aangeschreven clubs binnen de provincie aan.”

De geleverde inspanningen op het vlak van begeleiding werden door de bondsjury positief onthaald. Maïthé Degroote, Koen Desruelle, Dimitri Laga en Isabel Vanoverberghe werkten met succes de proeven van trainer-initiator af. Met dit diploma op zak coördineren zij de wekelijkse trainingen en kunnen eveneens als ploegleider aan de slag. Voormalig bondscoach Rony Vanmarcke is de ideale raadgever. Voor de wekelijkse trainingen staan ook enkele ervaren ouders in. Ex-nationaal kampioen Kendric Van Grembergen brengt de jeugd de knepen van het veldrijden bij. Tom Decock, Ruben Vanwymelbeke en Tim Vandenberghe fietsen regelmatig mee tijdens de oefenritten. Voor de wegtrainingen is de uitvalsbasis KMO-zone Groenbek in Waregem en zijn er voor het veldrijden vaste parcoursen in Vichte en Waregem.

Interclubs

Het uitstippelen van het programma is een ander onderdeel binnen de clubwerking.

“Het regionaal circuit is belangrijk om ervaring op te doen”, vervolgt Marino Vervaeke. “De volgende stap is aantreden in interclubs. Met de nieuwelingen zijn wij geselecteerd voor de Beker van België en de Ronde van West-Vlaanderen. Gezien ons beperkt aantal juniores mixen wij voor de interclubs met Wielerteam Houtland-Westkust. De aspiranten kunnen aan de slag in de Ronde van West-Vlaanderen.”

Organisator

Als organisator komt Wielerteam Waregem eveneens aan de bak. Maïthé Degroote en Dimitri Laga nemen voor de jeugdhappening van donderdag 21 juli het roer over van Robby Debaene.

Tot slot nog dit. Interessant om weten voor jongeren die de stap naar de wielersport willen zetten. VZW Wielerteam Waregem vraagt geen lidgeld en bezorgt zijn leden gratis een pakket wielerkledij. (IV)

Geïnteresseerde jongeren kunnen voor informatie telefonisch op het nummer 056 60 65 46 terecht.