Wout Hemeryck stunt in kermiskoers in Lierde

Straffe stunt van Wout Hemeryck! De eerstejaarsbelofte zette na een solo van circa twintig kilometer de kermiskoers in het Oost-Vlaamse Lierde op zijn naam. Hij hield een doorgewinterde eliterenner als Kobe Vanoverschelde af.

Vorig jaar kroonde Wout Hemeryck (18) zich in Ingelmunster tot West-Vlaams kampioen bij de junioren. Hij haalde het podium van Tour du Condroz (Tuur Verbeeck, recent winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne U19, ging hem vooraf), werd achtste in Luik-Bastenaken-Luik en vijftiende in de eindstand van La Philippe Gilbert. Interessante uitslagen. Toch zat een overgang naar een devoteam er niet in. Hij koos voor Dovy Keukens-FCC. Tijdens het teamkamp kwamen enkele oudere ploegmaats al onder de indruk.

Na het clubkampioenschap in Kachtem en Brussel-Opwijk was Lierde zijn derde wedstrijd. “Na tien kilometer was ik al weg met zeven of acht andere renners”, blikt Wout Hemeryck terug. “Halfweg sloten vijf achtervolgers aan. Van dan af was de samenwerking minder goed. Ik probeerde met enkele mannen weg te rijden. Vier ronden van het einde was ik alleen weg. Ze pakten me niet meer terug. Op die manier winnen had ik nooit verwacht.”

Road Series

Wout combineert koersen met studies industrieel ingenieur. De combinatie lukt best. Hemeryck vermoedt dat hij zondag nog profiteerde van zijn onbekendheid in de nieuwe categorie. “Het parcours was redelijk pittig”, vertelt hij. “Bijna 1.400 hoogtemeters. Ik was wel met het nodige vertrouwen aan het seizoen begonnen. Want mijn winter verliep zo goed als perfect. Brussel-Opwijk bevestigde. Alleen kwam op een bepaald moment mijn steekas los. Op miraculeuze manier kon ik terugkeren naar de eerste groep. Toen ging het heel snel. Opschuiven lukte niet meer.”

Hij sloot de opener van de Road Series als 36ste af. Zaterdag 22 maart trekt hij naar de Wim Hendriks Trofee (Koewacht) voor de tweede manche van deze Belgisch-Nederlandse U23-competitie. (HF)