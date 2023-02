Warre Vangheluwe in opleidingsploeg Soudal-Quick-Step: “Ik hoop door te stromen naar de WorldTour-ploeg”

Niet enkel Jordi Warlop, maar ook de 21-jarige Warre Vangheluwe verdedigt dit seizoen de kleuren van de opleidingsploeg van Soudal-Quick-Step. De renner uit Meulebeke vindt het jammer dat hij nergens een profcontract kon tekenen, maar is gebrand om deze kans met twee handen te grijpen.

Met winst in Kemmel Koerse, twee ritoverwinningen in de Ronde van Namen, en een derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad U23 reed Warre Vangheluwe (21) een erg knap najaar.

“Ik kijk met veel plezier terug op het afgelopen seizoen. Het voorjaar viel wat tegen, maar in de zomer liep plots alles van een leien dakje. Vooral die overwinning in Kemmel Koerse deed enorm veel deugd. Ik gaf er mooie namen als Robbe Ghys, Jarne Van De Paar en Dries De Bondt het nakijken. Een zege die naar meer smaakt.”

Dit seizoen komt Vangheluwe uit voor de opleidingsploeg van Soudal-Quick-Step. Hij hoopt op het elan van vorig jaar voort te gaan.

Ik ben opgegroeid met kijken naar renners als Tom Boonen

“Ik kijk ernaar uit om het beste van mezelf te geven voor mijn nieuwe ploeg. Het blijft jammer dat ik nergens een profcontract kon tekenen, maar Soudal-Quick-Step geeft mij een mooie kans. Ik hoop op termijn door te stromen naar de WorldTour-ploeg, want elke jonge renner droomt ervan om voor Quick-Step te kunnen rijden. Ik ben opgegroeid met kijken naar renners als Tom Boonen en andere grote namen. Ik kijk op naar Yves Lampaert, dus zou ik hem graag evenaren. Het is aan mij om hard te blijven werken.”

Klassiek werk

Vangheluwe wil zich bij zijn nieuwe ploeg verder ontwikkelen in het klassieke werk. “Ik vind dat je mij wat kunt vergelijken met een type Jasper Stuyven. Ik ben niet supersnel aan de meet, maar ik kan wel een sprint van een uitgedund groepje winnen. Daarnaast hou ik van het Vlaamse werk en kan ik een klimmetje over. In een echte uitputtingsslag kom ik bovendrijven.” (IVD)