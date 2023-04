Vercouillie start met ambities

Victor Vercouillie (20) staat maandag voor een belangrijke dag. De kersverse West-Vlaamse kampioen bij de beloften neemt voor eigen volk deel aan het BK tijdrijden. Vercouillie is een van de medaillekanshebbers.

“Jonathan Vervenne is de topfavoriet”, benadrukt de zoon van ex-renner Kristof. “Vorig weekend reed hij in de testtijdrit in Poperinge meer dan een halve minuut van de rest weg. Als hij geen pech kent en zijn tijdrit kan rijden zoals hij dat wil, zal er weinig tegen hem te beginnen vallen. Vervenne is een klasse beter.”

Zelf werd Vercouillie derde in Poperinge, net na Robin Orins. Die had hij negen dagen ervoor op het PK nog achter zich gelaten. “Ik denk dat ik op het stuk vals plat net voor het keerpunt een beetje ben stilgevallen, terwijl Robin daar sneller omhoog gereden is. Ah, een tijdrit liegt nooit. Iedereen eindigt op zijn plaats. Na Vervenne ligt alles open. Er zijn heel wat renners aan elkaar gewaagd, dus zal het afhangen van de vorm van de dag. Zelf hoop ik gewoon mijn ding te kunnen doen.”

Ex-coach Evenepoel

Vercouillie maakte zijn debuut als tweedejaarsnieuweling. Intussen is hij aan zijn zesde seizoen bezig. “Elk jaar werd ik een beetje beter. Ik ben tevreden dat ik nu opnieuw een stap vooruit zet en hoop die lijn naar maandag door te trekken. De kampioenschappen waren en zijn een doel. Ik wilde goed in vorm zijn en dat is me gelukt”, vertelt de Waregemnaar, die sinds deze winter begeleid wordt door Fred Vandervennet, de gewezen coach van Remco Evenepoel. “Ik hoop ook na het BK stappen te blijven zetten, zodat ik me op het einde van het seizoen niets kan verwijten. Vorig jaar werd ik vaak tweede of derde. Nu heb ik al die provinciale titel. Alles wat er nog bijkomt, is een bonus. Maar dit BK op mijn eigen trainingswegen ik woon op vier kilometer van het parcours motiveert me. Hopelijk word ik fel toegejuicht.” (TVB)