Uitkijken naar thuisrace: belofte Alessio De Maere (21) rijdt Flanders Tomorrow Tour

Alessio De Maere (21) uit Gistel is aan zijn periode als stagiair bij Tarteletto-Isorex bezig, maar dit weekend rijdt de Gistelnaar met Dovy Keukens-FCC nog de Flanders Tomorrow Tour. “Hier heb ik lang naar uitgekeken.”

Vorig seizoen, als tweedejaarsbelofte, kende Alessio De Maere zijn beste periode in het tweede deel van het seizoen, bekroond met ereplaatsen in de Ronde van Oost-Vlaanderen, Wingene en de Flanders Tomorrow Tour. In die driedaagse in eigen provincie werd hij achtste in de slotrit. Ook dit jaar heeft De Maere er een hoofddoel van gemaakt. Dat belooft, want net als in 2022 heeft de Gistelnaar van Dovy Keukens-FCC zijn beste benen voor de zomer opgespaard. “Dat klopt”, knikt De Maere. “Ik opende nochtans goed in Gent-Staden, maar daarna werd het elke week iets minder. Ik sukkelde ook even met de gezondheid. Gelukkig begint het nu beter te lopen.”

Negende op BK

Dat is een understatement. De Maere liet zich opmerken in de Ronde van Oost-Vlaanderen en het BK op de weg voor beloften, waarin hij negende werd. “Ik kijk dan ook uit naar het laatste deel van dit seizoen. Ik heb altijd gezegd dat de Flanders Tomorrow Tour het doel was, maar ik wilde eerder dit jaar ook goed zijn in Gent-Wevelgem, waar ik me door enkele foutjes niet in de kijker kon rijden. Ook in de Youngster Coast Challenge waren de benen goed, alleen viel de uitslag tegen.”

“De Flanders Tomorrow Tour is een koers die me moet liggen”

Dinsdag legde De Maere zijn laatste examen van zijn studie lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie in Torhout af. “Normaal zal ik nu een half jaar tot een jaar alles op de koers zetten, in combinatie met een kleine avondstudie. Ik weet nog niet wat, maar alleen koersen is ook niet alles. Hopelijk kan ik zo nog een extra stapje vooruit zetten, want de combinatie met mijn studie was niet altijd even gemakkelijk.”

Welke ploeg?

Marc Hemeryck is de trainer van De Maere. “Al werk ik in de winter voor mijn krachttraining ook samen met Jans Parrein. Vorige winter werkte ik voor de eerste keer met hem samen. Het is voor herhaling vatbaar in de aanloop naar mijn vierde en laatste seizoen als belofte.”

Voor welke ploeg De Maere dan zal uitkomen, is nog niet zeker. Sinds kort is hij aan de slag als stagiair bij het continentale Tarteletto-Isorex. “Onder meer het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp staat nog op mijn programma. Ik kijk ernaar uit, maar op vlak van prestaties moeten we afwachten wat er mogelijk is. Voor 2024 staat er op papier nog niets vast. Natuurlijk hoop ik de stap naar Tarteletto-Isorex te kunnen zetten, maar ik wacht af of zij geïnteresseerd zullen zijn.”

Dit weekend mag De Maere zich bewijzen in de Flanders Tomorrow Tour. Gisteren was er de openingsrit in Nieuwpoort. Vandaag staat een heuvelachtige etappe in Poperinge op het programma. Morgen wordt er afgesloten met een tijdrit over 12,7 km in Wulpen, gevolgd door een namiddagetappe in lijn van Kortemark naar Handzame. “Het is een wedstrijd die me moet liggen. Drie dagen lang door mijn streek. Waarschijnlijk zal er enkele keren gesprint moeten worden. Daar kijk ik naar uit, want ook op het BK reed ik al een sterke sprint. Ik trek er met een goed gevoel naartoe.”