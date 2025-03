Sander Inion: “Ik wil me dit seizoen smijten”

In Deerlijk kroonde Sander Inion (21) zich tot U23-clubkampioen. Een opsteker voor de laatstejaarsbelofte van The Lead Out. Nu bereidt hij zich voor op de Youngster Coast Challenge (21 maart) en Wim Hendriks Trofee (22 maart).

De student lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie heeft na de aanloop in Deerlijk al drie grotere wedstrijden in de benen. Brussel-Opwijk, de opener van de Road Series, sloot hij als zestiende af. Vorig weekend reed hij in Noord-Frankrijk twee 1.2-koersen.

“Brussel-Opwijk was de eerste grote test”, blikt Inion terug. “Daar zat ik altijd goed voor de beklimmingen van de Putberg. Het scheurde nooit, maar ik zat waar ik moest zitten. In de sprint zat ik wat te ver, maar er stak ook niet veel meer op. Ik heb lang getwijfeld om zaterdag Le Tour des 100 Communes te rijden. Omdat die wedstrijd een stuk lastiger is geworden. Ben toch gestart en haalde het einde. Daags nadien was Lillers ook zwaar. Resultaten haalde ik het voorbije weekeinde niet, maar het waren goeie trainingen voor wat komt.”

Geen spijt

Dit weekend blijft Sander Inion uit competitie. “Deze week staan, na het herstel van die twee Noordfranse koersen, duurtrainingen op het programma”, verduidelijkt Sander Inion. “Volgende week vrijdag en zaterdag betwist ik weer competitie. Ik wil me dit seizoen smijten, om er later geen spijt van te hebben dat ik het niet probeerde. Vandaar dat ik slechts de helft van de studiepunten opneem. De eerste twee academiejaren nam ik ze allemaal op, vorig jaar 45 van de zestig.” Het geeft hem ruimte om te trainen en te koersen.

Stapje hoger

“Youngster Coast Challenge is een hele mooie wedstrijd”, blikt hij vooruit naar de UCI-koers tussen Bredene en Koksijde. “Een mooi parcours, heel hoog niveau. We rijden voor de profs, ook dat is leuk. Ook de proeven van de Road Series zijn voor mij interessant. Net als Gent-Wevelgem en Omloop Het Nieuwsblad. Vorig jaar werd ik in die koersen achttiende en zeventiende. Als ik dat kan herhalen of nog wat beter doen, zou dat heel mooi zijn.”

“Jawel, ik durf dromen van een stapje hoger, maar met het besef dat de kans klein is.” (HF)