Niels De Clerck in klassiekers op zoek naar toptienplaatsen: “April wordt belangrijke maand”

Niels De Clerck (20) komt vrijdag voor het eerst aan de start van de Youngster Coast Challenge, de UCI-wedstrijd voor beloften tussen Bredene en Koksijde. Hij vermoedt dat dit de grootste koers wordt die hij dit jaar zal rijden.

Wie de Youngster Coast Challenge op z’n naam zet, is zeker van een transfer naar de WorldTour. Niklas Behrens, vorig jaar winnaar, werd eind 2024 in Zürich beloftewereldkampioen en rijdt voor Lidl-Trek. Warre Vangheluwe en Jensen Plowright, de laureaten van 2023 en 2022, koersen eveneens voor een WorldTour-team.

Straffe Hemeryck

“Voor mij zal de Youngster Coast Challenge de hoogst aangeschreven koers zijn die ik rijd”, beseft Niels De Clerck. “Voorlopig voorspellen ze voor vrijdag niet al te veel wind. Maar in De Moeren is er altijd wind. Daar wordt het oppassen. En in de heuvelzone is positionering heel belangrijk. Tussen de grote blokken een goeie positie afdwingen is niet evident.”

Zo goed als alle devoteams van de WorldTour-ploegen nemen vrijdag deel. Derdejaarsbelofte Niels De Clerck puurde enig vertrouwen uit de voorbije wedstrijden. Brussel-Opwijk, de opener van de Road Series, sloot hij als zeventiende af. In Noord-Frankrijk reed hij Le Tour des 100 Communes, een 1.2-wedstrijd waarin hij 28ste eindigde. En afgelopen zondag werd hij in de kermiskoers in het Oost-Vlaamse Lierde negende.

Achtervolgen

“Le Tour des 100 Communes is een lastige koers met in de finale enkele pittige klimmetjes”, blikt De Clerck terug. “Ik overleefde die hellingen en zat in de groep van vijftig renners die naar de streep ging. Op mijn spurt zat niet veel meer. Zondag in Lierde heb ik lang moeten achtervolgen op negen vroege vluchters. Met vijf man kon ik toch aanpikken. Wout Hemeryck koos een goed moment om in de aanval te gaan. Wel straf dat deze eerstejaars volhield tot op de streep. Zelf heb ik tot nu toe een goed gevoel in de koers.”

Dat hoopt hij in de Youngster Coast Challenge te vertalen in een mooie uitslag. “Voor mij is de maand april belangrijk met onder meer Boucles de l’Artois, het provinciaal kampioenschap in Heule en Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. Vorig jaar haalde ik in enkele grote koersen de top twintig. Die moet ik dit jaar kunnen omzetten in toptiennoteringen.”